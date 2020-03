Prefeitura de Tobias Barreto paga servidores nesta segunda-feira

30/03/20 - 17:55:47

A Gestão Municipal de Tobias Barreto segue mantendo o pagamento do salário do servidor em dia. Nesta segunda-feira, 30, os funcionários efetivos da administração do município recebem os salários referente ao mês de março.

“Sabemos da importância de valorizar nossos servidores, além de ser uma medida que tem impacto direto na economia da cidade, especialmente neste momento delicado que estamos passando de tantas atividades suspensas em prevenção ao coronavírus”, frisa o prefeito Diógenes Almeida.