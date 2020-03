Prefeitura inicia distribuição de kits alimentação aos alunos da rede municipal

Devido à suspensão das atividades escolares da rede municipal de ensino, em decorrência da pandemia causada pelo novo coronavírus (covid-19), a Prefeitura de Aracaju decidiu distribuir kits de alimentação para os 32 mil alunos das escolas municipais da capital. Cada aluno receberá um kit.

Após reunião do Comitê de Operação de Emergência (COE), realizada na terça-feira (24), ficou estabelecida a distribuição de cestas básicas para os alunos da rede municipal a partir da próxima segunda-feira, dia 30. A ação contará com o apoio das Forças Armadas.

A logística dessa ação será conduzida pela Secretaria Municipal da Educação (Semed) e está organizada por regiões. De acordo com a secretária da Educação de Aracaju, Maria Cecília Leite, cada aluno terá direito a uma cesta, que deve ser recolhida por um pai ou responsável, na escola onde o estudante está matriculado, respeitando as datas estabelecidas em cronograma para cada região.

“A distribuição será feita na escola, no turno em que o aluno estuda, com o pai ou responsável sendo direcionado para a sala do aluno, onde ele pegará o kit e assinará uma lista. Todos os alunos devidamente matriculados na rede municipal de ensino vão receber os kits. Tanto as crianças como também o pessoal que estuda na Educação de Jovens e Adultos. Vai ter kit para todos os alunos, independente de renda ou de idade”, afirma a secretária, ao destacar que está sendo separada a quantidade exata para o número de alunos da rede.

Para que possam retirar suas cestas, os pais ou responsáveis devem se dirigir às unidades de ensino onde estudam seus filhos, portando documento de identidade com foto e documento de identificação do estudante pelo qual está responsável. No entanto, algumas escolas terão exceções quanto ao local de entrega.

O responsável legal do estudante matriculado na Escola Municipal de Ensino Fundamental (Emef) Juscelino Kubitschek e que reside no bairro Santa Maria, pegará o kit na Emef Papa João Paulo II. Os que residem no bairro Santa Maria e estão matriculados na Emef Presidente Tancredo Neves receberão o kit na Emef Laonte Gama. E os alunos da Emef Presidente Tancredo Neves que residem no bairro 17 de Março, terão seus kits distribuídos na Emef José Souza de Jesus.

Já os matriculados na Emef Professor Antônio da Costa Melo, residentes no bairro Soledade, poderão pegar kit na EMEF Jaime Araújo. Para os pais ou responsáveis dos estudantes matriculados na Emef Professor Antônio da Costa Melo e que residem no bairro Lamarão, o kit será distribuído na Emef Sérgio Francisco. Os da Emef Professor Antônio da Costa Melo, residentes no bairro Porto Dantas, recebem seu kit na Emei Professora Etelvina Amália de Siqueira.

“Temos alunos que estudam em escola fora do bairro onde moram. Então, para a família não ter que se deslocar, pegar transporte público ou coisas assim, já vamos levar essa cesta para que eles possam pegar no bairro onde moram. Temos essa listagem que pegamos com os diretores. São casos específicos, nos quais os responsáveis devem ir buscar as cestas no bairro onde moram, porém, no mesmo turno no qual seus filhos estão matriculados”, pondera Maria Cecília Leite.

Com o cronograma estabelecido mediante regiões, que, segundo a secretária, foram estruturadas seguindo a mapografia social do Município, do Observatório Social de Aracaju, ou seja, priorizando as regiões mais carentes da cidade, como os bairros 17 de Março e Santa Maria, por exemplo, as datas de distribuição ficaram estabelecidas da seguinte forma:

Cronograma

No dia 30 de março, a região que recebe os kits é a número 7, que abrange os bairros Santa Maria e 17 de Março , composta pelas unidades de ensino Emef José Souza de Jesus, Emei Doutor José Calumby Filho, Emef Professor Laonte Gama da Silva, Emei Irene Romão de Brito, Emef Papa João Paulo II e anexo, Emef Professor Diomedes Santos Silva e Emei Professor João Batista “Douglas” de Souza.

Dia 31 de março, é a vez das unidades da região 8: Emei Jovino Pinto, Emei Professora Joana Maria da Ailva, Emei Antônio Valença Rollemberg, Emei Nossa Senhora Aparecida, Emei Tenisson Ribeiro, Emef Professora Maria Carlota de Melo, Emef Professor Florentino Menezes, Emef Elias Montalvão e Emef José Carlos Teixeira.

Já dia 1º de abril, a região 1, com a Emef Manoel Bomfim, Emef Sérgio Francisco da Silva, Emei Monsenhor João Moreira Lima, Emef Professora Letícia Soares de Santana, Emef Olga Benário, Emei Maria Clara Machado, Emei Manoel Eugênio Nascimento, Emei Professora Maria Givalda da Silva Santos e Emef Deputado Jaime Araújo recebem seus kits. Dia 2 de abril, recebem os kits a região 3, composta pelas escolas Fernando José Guedes Fontes, Emef Santa Rita de Cássia, Emef Professora Maria Thétis Nunes, Emei Joaquim Cardoso de Araújo, Emef Marechal Henrique Teixeira Lott, Emef Zalda Gama, Carvalho Neto, Emef Oviêdo Teixeira, Emei Dom Avelar Brandão Vilela e Emef Jornalista Orlando Dantas.

No dia 3 de abril, os kits chegam para a região 2, composta pela Emef Otília de Araújo Macêdo, Emef Sabino Ribeiro, Emef Ministro Geraldo Barreto Sobral, Emef Olavo Bilac, Centro Social São Francisco, Emef João Teles Menezes, Emei Dr. José Augusto Arantes Savazine, Emei Hermes Fontes, Emei Professora Etelvina Amália de Siqueira, Emei Berenice Campos. E, no dia 6, para a região 5, onde estão a Emei Pierre Averan, Emef Maria da Gloria Macedo, Emef Professor Alcebíades Melo Vilas Boas, Emei Dom Hélder Câmara, Emef José Airton de Andrade, Emei Dom José Brandão de Castro, Emef Presidente Tancredo Neves, Emef Dom José Vicente Távora e Emef Oscar Nascimento.

Dia 7 de abril é a vez da região 4, com as escolas Professor José Antônio da Costa Melo, Emei Professora Neuzice Barreto, Emef Alencar Cardoso, Emei Ana Luiza Mesquita Rocha, Emef Professora Rachel Cortes Rollemberg, Emef Presidente Vargas, Emei José Garcez Vieira, Emef Ágape, Emei Quintina Diniz.

Finalizando, no dia 8, recebem o kit as escolas da região 6: Emei Professora Nunes Mendonça, Emef Anísio Teixeira, Emef Professora Núbia Marques, Emei Benjamin Alves de Carvalho, Emef Presidente Juscelino Kubitschek, Emei Francisco Guimarães Rollemberg, Emef Bebé Tiúba, Emef José Conrado de Araújo, Emei Júlio Prado Vasconcelos, Emei Professora Áurea Melo/Zamor e Emef Arthur Bispo do Rosário.

Para saber qual o melhor horário para fazer a coleta do kit merenda na escola, o pai ou responsável deve ligar para a Central de Atendimento da Secretaria Municipal da Educação nos números 3179-1538, 3179-1574 ou pelo WhatsApp 98106-2969. “Faremos a distribuição em uma região por dia para não ter aglomeração e evitar ter um trabalho muito grande, deslocar muita gente. Estamos buscando fazer isso de forma mais tranquila”, concluiu a secretária.

