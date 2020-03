SARAU NO CORETO TEM SUA PRIMEIRA EDIÇÃO FEITA VIA INSTAGRAM

30/03/20 - 05:22:05

Em virtude do isolamento social, necessário para proteção à nossa saúde, a 32ª edição do Sarau no Coreto, Monte Alegre de Sergipe, aconteceu via live no Instagram @saraunocoreto1. Foi uma experiência nova, mas que jamais substituirá o contato físico que temos mensalmente.

Nesta edição virtual, discutimos sobre o Feminicídio. Este mal que acomete diversas mulheres no mundo todo e aqui no Brasil a cada ano aumenta o índice de assassinato, mesmo com a existência da Lei 11.340 de 07/08/2006, conhecida como “Lei Maria da Penha’. Por que essa lei não é tão eficaz? Por que as políticas públicas não são tão eficazes?

Durante a transmissão da live ocorreu a divulgação da campanha que o Ministério Público de Sergipe vem fazendo, coordenada pela promotora de justiça Euza Missano, chamada “Homens pelo fim da violência contra a mulher”. Esta campanha tem o intuito de despertar nos homens sergipanos a necessidade de combater a violência contra a mulher. Ele é um sujeito necessário nesse combate. Na ocasião, os quinze primeiros seguidores da live ganharam uma camisa da campanha. Agradecemos a promotora Euza Missano pelo apoio e dedicação à causa.

A live terminou com a leitura do cordel “Machismo: o que precisa mudar?” da cordelista Daniela Bento, Membro da Academia Sergipana de Cordel. Agradecemos a todos que acompanharam a live, permitindo a realização virtual do Sarau no Coreto.

Agradecemos a todos que acompanharam a live, permitindo a realização virtual do Sarau no Coreto, à cordelista Daniela Bento, à promotora Euza Missano e aos nossos parceiros Bahia Soluções, Anderson Plácido, Felipe sonorização, JB sonorização e iluminação, Sorveteria Parati, Sorveteria e Açaí da Kiume.

Desejamos que logo voltemos abraçar os familiares e amigos. Aguardamos a próxima edição que acontecerá no dia 25/04/2020 com uma discussão sobre Espiritismo. Vida longa ao Sarau no Coreto!

Carlos Alexandre Nascimento Aragão

Idealizador do Sarau no Coreto