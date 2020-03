Secretaria de Saúde de Aracaju confirma mais dois casos positivos do coronavírus na capital

30/03/20 - 18:18:10

A Secretaria da Saúde de Aracaju confirmou na tarde desta segunda-feira (30), mais dois casos de coronavírus (covid-19) na capital.

As informações passadas pela SMS são de que os dois casos foram positivos em duas mulheres, sendo uma de 20 anos, que chegou de viagem dos Estados Unidos e outra com 61 anos que deu entrada no Hospital Zona Norte.

Ainda segundo a secretaria, a paciente não possui histórico de viagem e nem contato com casos confirmados. Agora em Aracaju são 15 casos confirmados do covid-19.

Até o momento foram descartados 146 casos, e outros 33 aguardam resultados.

Ao contrário do movimento que se iniciou no país conclamando as pessoas a voltarem para suas atividades cotidianas e, consequentemente, a deixarem o isolamento social em suas casas, a Prefeitura de Aracaju mantém as medidas estabelecidas em decreto, como o fechamento dos estabelecimentos comerciais para evitar evitando aglomerações.

Além disso, tem adotado medidas de desinfecção de locais públicos, como os terminais de integração e os hospitais municipais. Outra ação adotada pela Prefeitura para evitar o avanço do contágio do novo coronavírus na capital sergipana é o atendimento do Consultório na Rua e do projeto Redução de Danos (PRD), que intensificaram suas atividades para mapear, monitorar, orientar e oferecer assistência à população em situação de rua, profissionais do sexo e usuários de álcool e outras drogas.

Com informações da SMS