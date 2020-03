SÉRGIO REIS PROPÕE QUE HILDA RIBEIRO ABANDONE LICITAÇÃO MILIONÁRIA

30/03/20 - 17:04:47

A prefeita de Lagarto, Hilda Ribeiro, contrariando o percurso emergencial de saúde no enfrentamento ao coronavírus (Covid-19) no Brasil, pretende gastar R$ 6 milhões com aluguel de máquinas na próxima quarta-feira, 1° de abril.

Vale ressaltar que os deputado federal Fábio Reis (MDB) e o ex-deputado federal, André Moura, por meio de emenda de bancada, destinaram diversos equipamentos e maquinários semelhantes à Prefeitura, como patrol e caçambas novas que estão na garagem municipal.

Por conta disso e da falta de prioridade para o momento, o Ministério Público recomendou o cancelamento da licitação. No entanto, no portal da transparência do município, o pregão presencial está em andamento.

Com poucos dias para o processo licitatório, o presidente do MDB/SE, Sérgio Reis, propôs o cancelamento da licitação milionária, para criação de um repasse direto aos trabalhadores autônomos de Lagarto, que estão sem trabalhar devido ao resguardo social e necessário ao controle da pandemia.

“Não é justo conceber que a prefeita Hilda Ribeiro marcou uma licitação no valor de R$ 6 milhões para alugar máquinas. No ensejo, aconselho a prefeita investir o valor milionário para criar um programa de auxílio aos trabalhadores autônomos. R$ 400 para cada trabalhador durante 2 meses. O alimento de cada dia e a preservação da vida são mais importantes que máquinas. É preciso agir”, diz Reis.

Segundo o presidente do MDB Sergipe, a prefeita Hilda pode se inspirar na atitude do prefeito de Salvador, ACM Neto, que criou um programa semelhante. “Ele mesmo declarou que fez cortes de outras despesas para priorizar quem realmente precisa. Isso é governar com sensibilidade”, afirma.

Por Ascom/MDB-SE