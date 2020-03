BBB20 bate marca histórica com mais de 1 bilhão de votos em um único Paredão. A disputa entre Felipe, Manu e Mari acaba de implementar uma nova era no Big Brother Brasil.

Sim, o décimo Paredão do BBB20 bateu a marca de um bilhão de votos. A disputa entre Felipe, Manu e Mari acaba de implementar uma nova era no Big Brother Brasil.

Um sétimo da população mundial. Cinco vezes a população brasileira. Doze mil Maracanãs lotados. Quatro vezes a área total do Estado de São Paulo. BBBilhão. O que tudo isso tem em comum? O seguinte número: 1.000.000.000!

Em menos de três semanas, essa edição bateu três recordes de votação. Antes dessa berlinda, o primeiro lugar era do Paredão entre Gizelly, Guilherme, e Pyong, do dia 3/3, que alcançou a marca de 416.649.126 milhões de votos. E a votação para o Paredão entre Babu, Pyong e Rafa também entrou para a história do BBB com o recorde de 1.479.000 votos por minuto.