CINCO PESSOAS QUE ESTAVAM COM CORONAVÍRUS SÃO CURADAS EM SERGIPE

31/03/20 - 14:40:27

As secretarias estadual e municipal, informaram nesta terça-feira (31) que os cinco pacientes que estavam internados após a confirmação do coronavírus, já receberam alta médica.

Segundo a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) da capital, receberam alta médica do isolamento domiciliar uma mulher de 36 anos que chegou da Espanha e outra de 31 anos que passou por Nova Iorque e já no Brasil, visitou Itacaré, na Bahia.

Estão liberados do isolamento outros dois pacientes do sexo masculino, um de 60 anos que veio de Brasília e um de 34 anos que chegou de São Paulo.

Ainda de acordo com a SMS, estão liberados do isolamento outros dois pacientes do sexo masculino, um de 60 anos que veio de Brasília e um de 34 anos que chegou de São Paulo.

A Secretaria de Estado da Saúde de Sergipe (SES) também confirmou que uma paciente do município de Propriá, de 44 anos, que estava em isolamento domiciliar, recebeu alta médica. Ela estava na lista de passageiros de um voo com casos suspeitos, e apresentou os primeiros sintomas da doença no dia 13 de março.