Coronavírus: ator de ‘Star Wars’ morre aos 76 anos de Covid-19. Andrew Jack estava internado em um hospital nos arredores de Londres

31/03/20 - 18:42:59

O ator Andrew Jack, que esteve em filmes como Star Wars: Os Últimos Jedi, ao lado de Harrison Ford e Carrie Fischer, morreu de Covid-19 aos 76 anos, na manhã desta terça-feira (31). Ele estava internado em um hospital em Londres, enquanto sua mulher cumpre a quarentena imposta pela pandemia de coronavírus na Austrália, segundo a agente do ator, Jill McCullough.

Andrew, que era inglês, viveu o general Caluan Ematt no filme da franquia de George Lucas e também esteve em longas como Vingadores: Ultimato e Sherlock. Ele ficou conhecido no meio do cinema e televisão por ser um requisitado coach de sotaque, preparando estrelas para encontrar o tom certo para seus personagens – um de seus trabalhos foi a franquia Senhor dos Anéis. Até há poucas semanas, Andrew estava na equuipe de The Batman, novo longa da DC que tem Robert Pattinson como o Homem-Morcego – as filmagens foram suspensas por conta do coronavírus.

O ator deixa dois filhos de uma união anterior e, de acordo com sua representante, seu funeral deverá seguir as novas regras para enterros no Reino Unido. Assim como em outros países da Europa, os velórios foram suspensos e apenas a família imediata pode estar presente à cerimônia.

Fonte/Foto: globo.com