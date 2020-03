COVID-19: GOVERNO MONTA DEZ NOVOS LEITOS DE ATENDIMENTO CRÍTICO NO HUSE

31/03/20 - 15:41:00

Dentro do plano de contingência de enfrentamento à Covid-19, o governo do Estado instalou no Hospital de Urgência de Sergipe uma Unidade de Atendimento Crítico (UAC) com 10 leitos exclusivos e equipados para atendimento aos pacientes graves pelo novo coronavírus. Além disso, uma enfermaria com mais dez leitos está sendo reformada para receber os pacientes que estiverem saindo da UAC ou que precisem de cuidados intermediários durante a pandemia.

“Com planejamento e organização estamos conseguindo aumentar o nosso número de leitos para pacientes vítimas da Covid-19. A UAC para esses casos já está pronta e, agora, estamos treinando os profissionais sobre medidas de paramentação, higienização, como atender o paciente com Covid-19 no leito, entre outras técnicas. A equipe para esse cuidado está composta por 25 técnicos de enfermagem, cinco enfermeiros, dois médicos e cinco fisioterapeutas. Todos os leitos são referenciados para o estado de Sergipe”, explicou o diretor técnico do Huse, Wagner Andrade.

As ações vêm sendo adotadas em virtude da situação de pandemia no mundo e buscam oferecer a população de Sergipe mais serviços de saúde. Os 10 leitos de UAC montados para as vítimas de coronavírus graves foram implantadas no espaço onde antes funcionava a Área Verde Clínica feminina. Já a enfermaria que está sendo equipada com mais 10 leitos para receber os casos de Covid- 19 que precisarem de cuidados intermediários após saírem da UAC, funcionará na Ala 500 do hospital.

“O Huse segue em constante adequação para oferecer melhores condições aos pacientes que cheguem acometidos pelo coronavírus. A Ala 500 é uma enfermaria composta por 10 leitos, destinados à retaguarda da unidade de contenção Covid-19 para pacientes não críticos. Dois já estão prontos e os demais em fase de conclusão. Esse é o momento de nos unirmos cada vez mais e trabalharmos em benefício do próximo. O governo do Estado está empenhado e a gestão comprometida com a saúde do usuário do SUS, isso significa mais qualidade na assistência ao paciente”, concluiu a gerente do Internamento Clínico do Huse, Lorena Guimarães.

Ação do governo de enfrentamento

O Governo do Estado prepara 348 leitos de enfermaria e 98 de Unidade de Atendimento Crítico (UAC) para atender exclusivamente os casos de coronavírus. No Hospital da Polícia Militar (HPM), a primeira etapa das obras de readequações já encerraram. Serão 42 leitos clínicos, sendo um de estabilização.

Os leitos estarão disponíveis no Hospital de Urgência de Sergipe (32); Hospital Regional de Itabaiana (14); Hospital Universitário de Lagarto (40); Hospital Regional de Nossa Senhora da Glória (44); Hospital Regional de Estância (64); UPA de Neópolis (20); HPM (42); Hildete Falcão (52); Hospital Cirurgia (51); Maternidade Nossa Senhora de Lourdes (27); Hospital Amparo de Maria (40); Hospital Nosso Senhor dos Passos (20).

