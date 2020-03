Decisão de Nitinho é “autoritária, insensata e inconseqüente”, diz cabo Amintas

O vereador cabo Amintas também se posicionou contrário à decisão do presidente da Câmara Municipal de Aracaju (CMA) Josenito Vitale, o Nitinho, de demitir jornalistas e radialistas. Para Amintas, a decisão de Nitinho é “autoritária, insensata e inconseqüente”.

Veja nota divulgada pelo vereador

“Vou cortar na própria carne e manter a minha equipe de comunicação porque a considero de suma importância para o bom resultado do meu mandato, mas, defino a decisão do presidente de Câmara, Nitinho Vitale, como autoritária, insensata e inconsequente. Como pode desem 20 profissionais da imprensa de uma só vez, em meio à toda essa crise provocada pela pandemia do coronavírus? Sem falar que tentei devolver o carro alugado que fica à minha diregarsposição, mas, só encontrei dificuldades. O dono apresentou como sugestão inicial que eu fosse entregar o veículo em Cumbe, onde fica a sede da empresa, vê se pode isso? Jornalistas, radialistas, contem sempre com o meu apoio!”.