DNIT LIBERA MAIS NOVE QUILOMETROS DE PISTA DUPLICADA NA BR-101/SE

31/03/20 - 16:54:22

Previsão da Autarquia é entregar mais 20 quilômetros até o fim do ano

A duplicação da BR-101, no estado de Sergipe, é uma das prioridades do governo federal. Sendo assim, o Ministério da Infraestrutura, por meio do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), liberou mais 9 quilômetros de pista duplicada na rodovia federal, totalizando 20 quilômetros ininterruptos de pista dupla no trecho.

A liberação do fim do mês de março vai do km 3 ao km 11 e do Km 22 ao km 23. Assim, foram contemplados os municípios sergipanos de Propriá, Cedro de São João, São Francisco e Malhada dos Bois.

O investimento nessa obra é de R$ 201 milhões. E a previsão da Autarquia é liberar mais 20 quilômetros na rodovia até o fim do ano, concluindo assim, os serviços que contemplam a duplicação e a restauração da pista existente entre o km 0 (divisa dos estados de Alagoas e Sergipe) e o km 40, no município de Japaratuba (SE).

DNIT/MInfra