Escolas da rede municipal de Socorro entram em férias de 01 a 17 de abril

31/03/20 - 16:39:15

A partir de amanhã, dia 1° de abril, as escolas da Rede Municipal de Ensino de Nossa Senhora do Socorro estarão em férias escolares. A medida, é parte do conjunto de ações tomadas pela Prefeitura, através do Decreto Nº 19.935, de 30 de março de 2020.

A Secretaria Municipal de Educação, empenhada na soma de esforços para o enfrentamento da pandemia do COVID-19 está preparando também toda a logística de composição e entrega dos kits de alimentação escolar, previstos no decreto e, em breve, comunicará como será realizada a distribuição entre as famílias que possuem alunos matriculados na rede.