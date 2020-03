Estácio oferece aulas ao vivo pela internet para alunos na modalidade presencial

31/03/20 - 09:50:03

Com o objetivo de garantir a continuidade dos estudos e minimizar os impactos sobre o calendário acadêmico por conta do cenário do COVID-19 (novo coronavírus), a Estácio começou a oferecer, desde o último dia 23/03, uma plataforma digital para seus 300 mil alunos da modalidade presencial. Todos que estiverem inseridos nessa modalidade terão aulas com os mesmos professores que vinham ministrando presencialmente as disciplinas. As aulas são transmitidas ao vivo pela internet, com interação, chat, discussões e dúvidas, e ficarão gravadas para quem não pôde acompanhar.

“Nosso foco é garantir a continuidade acadêmica, facilitando a vida do aluno presencial na adaptação para o novo modelo, e também a saúde e o bem-estar dos alunos, professores e colaboradores. Essa é uma situação excepcional e de transição até que tenhamos retorno das aulas presenciais. Não é a oferta dos cursos do nosso portfólio EaD, é uma solução diferente, em que o professor está igualmente escalado para a aula, no mesmo horário, com o mesmo conteúdo. Só a sala de aula é diferente. Agradeço muito aos nossos professores, que estão totalmente engajados com o sucesso da solução e reportando que as aulas têm sido excelentes”, explica o vice-presidente de Operações Presenciais da Estácio, Adriano Pistore.

A Estácio estima ministrar quase 15 mil aulas por semana, para atender os estudantes da modalidade presencial. Além das aulas ao vivo pela internet, a instituição está desenvolvendo outras soluções de amplo alcance, que vão ajudar as pessoas nesse período.

“Fechamos parceria com grandes operadoras de Telecom para oferecer pacotes e planos de dados com condições diferenciadas para os nossos alunos. Criamos um hotsite para que os alunos acompanhem as notícias sobre o retorno das aulas ou sobre a prorrogação desse período, atividades acadêmicas com conteúdo on-line, além de disponibilizar em nossos canais informações sobre utilidade pública, como, por exemplo, dicas para estudar on-line, de saúde e de educação financeira. Colocamos também no ar nosso primeiro vestibular online, que já está disponível desde a última sexta-feira (20/03). Reduzir o impacto sobre a sociedade como um todo também é papel de uma instituição de ensino em situações como esta”, complementa Pistore.

Lilian Coelho, professora do curso de Direito da Estácio, destaca a experiência positiva que teve no primeiro dia de aula ao vivo pela internet.

“As aulas no ambiente virtual, ministradas ao vivo, deram super certo. Os alunos participaram, interagiram e tiraram dúvidas. Tivemos apoio da equipe de TI para que tudo corresse bem. As aulas foram muito elogiadas por todos os alunos. Todos estão empenhados em colaborar”, comemora Lilian.

A Estácio, visando cumprir as diretrizes judiciais e governamentais, suspendeu as aulas presenciais pelo período de 15 dias, que será observado pela instituição até novas orientações legais. De acordo com a instituição, a prioridade é ajudar, de forma efetiva, no esforço nacional ao combate à propagação do vírus.

Fonte e foto assessoria