FAMES realiza Workshop On-line sobre providências e perspectivas para a educação

31/03/20 - 10:31:57

A Federação dos Municípios do Estado de Sergipe, através da Escola de Gestão Governador João Alves Filho, irá realizar, às 14h desta quarta-feira, 1º, mais um workshop on-line, dessa vez para tratar sobre as providencias e perspectivas das Secretarias Municipais de Educação neste período de pandemia devido ao coronavírus.

Os palestrantes serão o presidente da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (UNDIME-SE), José Thiago Carvalho; o consultor em Gestão Pública, com ênfase em financiamento da educação básica, Paulo Parente Lira; e o Presidente da União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação (UNCME), Humberto Gonzaga.

O presidente da Fames, Christiano Cavalcante, reforça que o momento pede que todos os gestores públicos tenham conhecimento sobre como deve lidar neste momento caótico em que vive o País, garantindo que não haja paralisação em nenhum setor e nem punições futuras por medidas equivocadas.

“Prefeitos e secretários de Educação precisam saber quais serão as consequências educacionais caso esta situação se prolongue por mais tempo. Há muitas dúvidas em relação como agir, a exemplo da merenda escolar, extinção de contratos, férias e outras. Será um debate importante que irá direcioná-los a aplicar as corretas soluções aos desafios”, alerta Cavalcante.

O programa utilizado pela FAMES para acesso à sala é o Hangouts do Google. É preciso ter uma conta no Gmail para participar, clicando no link minutos antes do início: meet.google.com/kch-acjs-vna

Fonte e foto ASCOM/FAMES