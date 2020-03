Ferreira Filho se filia no DEM em Própria e pode ser pré-candidato

31/03/20 - 14:18:42

O comunicador e ex-vereador de Propriá, Ferreira Filho é um dos novos nomes que chegam para o quadro de filiados do democratas de Propriá.

Ele conta que recebeu com muita honra o convite do presidente municipal da sigla, Paulo Dantas, e confirmou que até a próxima sexta-feira, 3, estará com sua filiação consolidada no partido.

Ferreira justifica ter aceitado o convite pela boa convivência que tem com a família Nascimento, de quem foi secretário municipal, na gestão de Luciano.

“Todos da família Nascimento me acolheram com muito carinho quando cheguei no município, e daí passamos a ampliar nossa relação pela política, até quando Luciano foi eleito, e depois sofreu uma saída, do meu ponto de vista, injusta”, lembrou Ferreira, acrescentando que Propriá perdeu muito não ter a gestão de Luciano pelo tempo que a maioria da população desejou nas urnas.

Sobre candidatura, o ex-vereador disse que a filiação se trata no momento apenas de aceitar o convite e, com isso, se colocar à disposição dos democratas, inclusive, para nada.

Quanto a aliança que está praticamente fechada com o pré-candidato Dr. Valberto, Ferreira entende que é interessante, e acredita na palavra de Zé João, líder do DEM na região, que já declarou inclusive publicamente a posição dos democratas para a eleição deste ano.

“Dr. Valberto já foi minha opção na eleição passada, e o tempo mostrou que estava certo, diante de tudo que estamos vendo de desastroso na atual administração, mas, tudo no seu tempo. O povo é sábio e soberano para dar e tirar as oportunidades quando não são retribuidos”, comentou.

O comunicador é atualmente assessor parlamentar do deputado estadual Garibalde Mendonça, com quem está desde 1999, quando o deputado assumiu seu primeiro mandato na Assembleia Legislativa.

Da assessoria

Foto arquivo pessoal