Fisioterapia auxilia na recuperação de pacientes com coronavírus

31/03/20 - 12:48:47

Exercícios respiratórios podem ajudar a minimizar sintomas do COVID-19

Por Suzy Guimarães

Um dos principais sintomas do COVID-19 é a dificuldade dos pacientes em respirar. Para evitar ou amenizar os problemas respiratórios promovidos pela doença, a fisioterapia pode ser uma importante aliada. Entretanto, o fisioterapeuta deve ficar atento as doenças de base dos pacientes, como hipertensão, diabetes ou câncer. Além, é claro, de considerar o fator idade.

Segundo o coordenador do curso de Fisioterapia da UNINASSAU – Centro Universitário Maurício de Nassau Aracaju, Paulo Autran Lima, existem várias técnicas para que o paciente recupere sua capacidade funcional pulmonar. Por meio de exercícios respiratórios, o fisioterapeuta pode melhorar a ventilação de cada paciente. No entanto, deixamos claro que isso vai depender de cada caso, pois existem pacientes que já estão acamados e possuem limitações físicas e pulmonares”, explica.

Ele observa que com a proximidade do período das chuvas em Aracaju e a mudança de temperatura, os pacientes acamados passam a ter mais problemas respiratórios. “Entretanto, para esses pacientes, a visita deve ser evitada e só quem deve se aproximar deles é um número restrito de pessoas, como os cuidadores”, atenta o fisioterapeuta.

No entanto, o coordenador alerta que o atendimento deve, antes de tudo, resguardar o profissional. “É preciso ter cuidado com a proteção individual e também coletiva. Uma vez respeitado esses cuidados, o atendimento fisioterapêutico deve ser realizado, observando as limitações de cada paciente e cuidando para que eles possam ter uma melhor ventilação pulmonar”, orienta.

Foto assessoria