Saúde confirma mais um caso de coronavírus em Aracaju

31/03/20 - 12:09:52

Governo do Estado confirma mais um caso de coronavírus em Aracaju

O Governo do Estado, através da Secretaria de Estado da Saúde (SES), confirmou nesta terça-feira (31), mais um caso do novo coronavírus (Covid-19), com isso sobe para 19 o número de casos confirmados no Estado.

O novo caso registrado é uma mulher residente em Aracaju, de 38 anos, que chegou de viagem de São Paulo. Ela está em isolamento domiciliar e o quadro é considerado estável.

Panorama atual:

Aracaju: 16

Propriá: 2

Nossa Senhora da Glória: 1