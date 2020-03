IV CONCURSO DE POESIA DO CENTRO DE EXCELÊNCIA 28 DE JANEIRO

31/03/20 - 05:00:17

O Centro de Excelência 28 de Janeiro, situado no município de Monte Alegre de Sergipe -SE, publica o Regulamento do IV Concurso de Poesia, cujo tema é “Sergipe, 200 anos de História” em comemoração ao Bicentenário do nosso estado.

O Concurso tem como objetivo o desenvolvimento do pensamento, a pesquisa, a criatividade, a originalidade e o raciocínio dos estudantes de escolas públicas e privadas do alto sertão sergipano e demais regiões do estado, valorizando a produção de poesia.

Os estudantes, regularmente matriculados em uma das redes de ensino do estado de Sergipe, poderão inscrever seus textos em uma das 03 categorias:

1. Estudantes do Ensino Fundamental (anos iniciais);

2. Estudantes do Ensino Fundamental (anos finais);

3. Estudantes do Ensino Médio. Cada participante poderá concorrer com apenas um trabalho.

As inscrições deverão ser realizadas no período de 01/04/2020 a 31/05/2020 através do e-mail [email protected] A inscrição custará R$ 5,00.

A premiação está prevista para o dia 11/08/2020 e serão oferecidos aos ganhadores de cada categoria:

a) 1º Lugar (aluno) – R$100,00 e Publicação do texto na IV Antologia dos Escritores Monte-alegrenses;

b) 2º Lugar (aluno) – R$ 50,00 e Publicação do texto na IV Antologia dos Escritores Monte-alegrenses;

c) 3º Lugar (aluno) – R$ 30,00 e Publicação do texto na IV Antologia dos Escritores Monte-alegrenses.

Sabemos o quanto esta ação ela é significativa na vida das nossas crianças e adolescentes, por isso que continuamos firmes na realização do Concurso. Assim, nossos (as) estudantes adentram ao universo da leitura e escrita. Além disso, dialoga com os projetos que a nossa comunidade escolar desenvolve ao longo dos anos letivos. Esperamos receber textos de diversas regiões do nosso estado e agradecemos a todos pela confiança.

Profº Carlos Alexandre N. Aragão

Coordenador do Concurso