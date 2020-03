Meteorologia prevê tempo nublado e chuvas no estado de Sergipe nos próximos dias

31/03/20 - 16:28:54

Continuam as instabilidades climáticas em todo o estado, podendo ocorrer chuvas em todas as regiões

O Centro de Meteorologia de Sergipe prevê tempo nublado e com chuva para os próximos dias em Sergipe. De acordo com o Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC) e do Centro de Meteorologia da Superintendência Especial de Recursos Hídricos e Meio Ambiente (Serhma), há presença de nebulosidade em todo o estado, com possibilidade de chuvas.

“O destaque é para os núcleos mais densos, aproximando pelo Oeste em direção ao Centro Sul, e pelo Norte em direção ao Leste Sergipano e Baixo São Francisco, podendo trazer pancadas de chuvas nestas localidades e adjacências devido as instabilidades atmosféricas”, revela o meteorologista do Centro de Meteorologia do Estado, ligado à Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade (Sedurbs), Overland Amaral.

O meteorologista informa ainda que para esta terça-feira (31), as previsões indicam tempo parcialmente nublado, com possibilidade de ocorrência de chuvas leves no período noturno em pontos do Agreste, Alto e Médio Sertão. Já na quarta-feira (1º), é provável tempo nublado com a ocorrência de chuvas durante a madruga e manhã em todas as regiões do estado e o mesmo, na quinta-feira (02). Na sexta-feira (03), espera-se que o tempo fique aberto e ensolarado com presença de nebulosidade sem ocorrência de valores significativos de precipitação.

“Nós estamos vivendo um momento de instabilidade, iniciando assim nosso período chuvoso de forma antecipada em todas as regiões do estado, o que é benéfico para os recursos hídricos, para o armazenamento de água, elevação do nível das bacias hidrográficas e armazenamento também dos grandes açudes, bem como para a agricultura. É importante ressaltar a possibilidade da ocorrência de pancadas de chuvas isoladas em qualquer parte do estado devido às instabilidades atmosféricas”, destaca Overland.

As previsões, segundo Overland, indicam que o período de abril, maio e junho, são de chuvas normais, mas acima da média em todos os estados, haja vista as condições climáticas e oceânicas favoráveis para todo o período estacional.

Volume de chuvas nas ultimas 78h

De acordo com o Centro de Meteorologia da Serhma, nos últimos dias foram registrados em torno de 90mm de chuvas na região da Grande Aracaju. Já na região do Centro Sul ficou em torno de 60mm, entre Tobias Barreto, Poço Verde e Riachão.

Na região do Agreste Central foi em torno de 60mm, já no Baixo São Francisco, entre Brejo Grande, Neópolis e Propriá, a precipitação foi de 76mm e em torno de 70 a 80mm no Alto Sertão, entre Gararu, Porto da Folha, Itabi e Glória.

Informações e foto ASN