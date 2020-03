Paulo Vilhena está com sintomas da Covid-19 e fala sobre isolamento: ‘Controle emocional’. Ator contou ao Gshow que teve perda de olfato e paladar

Seguindo recomendações de amigos da área da saúde, ele avisa que está conseguindo manter o equilíbrio nesse período de quarentena: “Converso com médicos que me tranquilizam. Nos primeiros dias, como a gente não tinha muita informação, deu um susto, mas não posso me desesperar, me abalar a ponto de sair correndo para um hospital. Mantenho o controle emocional ouvindo muita música e abraçando a Conceição, rezando pela recuperação do mundo.”