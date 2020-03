PM APREENDE ARMAS E PRENDE SUSPEITO INTEGRAR QUADRILHA CRIMINOSA NA BARRA

31/03/20 - 05:00:48

Um homem atirou contra os policiais e foi atingido durante o confronto

Na madrugada desta segunda-feira (30), policiais da 2ª Companhia Independente de Polícia Militar (2ª CIPM) apreenderam duas armas de fogo e prenderam um homem suspeito de integrar uma quadrilha criminosa com atuação no município de Barra dos Coqueiros.

A ação teve início quando os policiais foram acionados pelo Ciosp para averiguar uma denúncia de disparos de arma de fogo no Conjunto Olimar, naquele município.

Nas imediações da localidade conhecida como Portelinha, os agentes se depararam com dois homens em uma bicicleta, que haviam acabado de disparar contra a residência de um desafeto.

Eles desobedeceram à ordem de parada e fugiram da abordagem policial. Durante o cerco, um deles, disparou três vezes contra as equipes da 2ª CIPM, que revidaram e atingiram o agressor. O homem foi socorrido até o hospital local, mas não resistiu e veio a óbito. Com ele, os policiais apreenderam uma pistola Taurus .40.

O segundo suspeito, também envolvido no confronto, foi preso quando arremessava um revólver no telhado de uma residência, para tentar se livrar do flagrante.

A dupla é suspeita de fazer parte de uma quadrilha criminosa na Barra dos Coqueiros.

As armas apreendidas e o suspeito foram encaminhados à Central de Flagrantes.

Fonte: PM/SE