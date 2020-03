Sargento da PM morre por Covid-19 em SP, diz corporação. É a primeira morte de policial militar em razão da doença no estado, segundo a Polícia Militar

A 1ª sargento Magali Garcia tinha 46 anos e trabalhava no Centro de Operações da Polícia Militar (Copom) na capital. Ela passou mal no domingo (29), quando teve sintomas de coronavírus, como pneumonia. Em seguida, foi levada ao Hospital da PM , na Zona Norte, onde acabou entubada e internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) .

“A Polícia Militar lamenta o falecimento da Sargento PM Magali Garcia, ocorrido nesta segunda-feira (30), ela estava internada desde o último dia 27 e teve confirmação de COVID-19. A corporação segue rigorosamente as orientações do Comitê de Contingência do Coronavírus e ressalta que todo policial com suspeita ou diagnóstico da doença é imediatamente afastado das funções e acompanhado por profissionais de saúde”, informa nota enviada ao G1 pela pasta da Segurança.

Fonte/Foto: globo.com