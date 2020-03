Secretaria de saúde de Socorro oferece orientação sobre os decretos

31/03/20 - 10:24:57

A semana começou com muito trabalho para as equipes de fiscalização da Prefeitura de Nossa Senhora do Socorro, que através da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), por meio dos profissionais da Vigilância Sanitária (Visam), com suporte da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma) e da Guarda Municipal (GMS), seguiram as ações de rotina, oferecendo orientações e fazendo com que sejam cumpridos os decretos municipais, instituídos pelo prefeito Padre Inaldo, e os estaduais, a fim de combater o Coronavírus.

Nesta segunda-feira, 30, as equipes realizaram fiscalizações em vários pontos da cidade, a exemplo do conjunto Jardim, onde foram recebidas denúncias de aglomerações em empresas. Já no povoado Pai André a denúncia averiguada foi de aglomeração em uma mercearia. Em ambas às situações as equipes foram aos locais e dispersaram os cidadãos, oferecendo também orientações de como proceder nesses espaços, a fim de evitar o contágio pelo Covid-19.

Foram averiguadas também denúncias nos povoados Santo Inácio e Quissamã, onde a população em geral foi orientada sobre a importância dos cuidados com a higiene e principalmente do isolamento social voluntário, medidas essenciais na prevenção e combate à proliferação do Coronavírus.

Fonte e foto assessoria