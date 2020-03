Sobe para 20 o número de casos de coronavírus em Sergipe

31/03/20 - 14:06:54

O Governo do Estado, através da Secretaria de Estado da Saúde (SES), confirmou nesta terça-feira (31), mais dois caso do novo coronavírus (Covid-19), com isso sobe para 20 o número de casos confirmados em Sergipe.

De acordo com a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) de Aracaju, os novos diagnosticados são:

Uma mulher de 38 anos, que chegou de viagem de São Paulo dia 16 de março e deu entrada em hospital particular apresentando sintomas dia 26. A paciente segue monitorada pela Secretaria Municipal da Saúde, apresenta quadro estável e encontra-se em isolamento domiciliar.

Um homem de 34 anos, que chegou de viagem passando por alguns países, entre eles Filipinas. O exame realizado pelo Lacen no dia 14 de março apresentou resultado inconclusivo e foi encaminhado para o Rio de Janeiro. O resultado do exame confirmando positivo para Covid-19 foi enviado nesta terça-feira pela FioCruz.

Ainda segundo a SMS, em Aracaju, 80% dos 17 casos confirmados estão em tratamento domiciliar e 30% internados em unidades de terapia intensiva (UTIs), sendo um deles em estado grave. Até essa terça-feira, 153 casos foram descartados e 24 estão sendo investigados.

Casos confirmados em Sergipe

Aracaju: 17

Propriá: 2

Nossa Senhora da Glória: 1