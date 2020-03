Vereador Dr. Gonzaga cancela XIII edição do Arraiá do Coração

31/03/20 - 13:31:59

O vereador Dr. Gonzaga comunica aos moradores do Bairro 18 do Forte e aos amigos o cancelamento da XIII edição do Arraiá do Coração, programado para acontecer em junho deste ano. Conhecido por ser o melhor forró de rua da cidade, o Arraiá do Coração marcou por 12 anos o início das festividades juninas na Capital.

Dr. Gonzaga explica que assim como o prefeito Edvaldo Nogueira, e governador Belivaldo Chagas (PSD), decidiram cancelar realização do Forró Caju e Arraiá do Povo, em virtude do enfrentamento ao coronavíus, ele fará o mesmo com o forró promovido por ele e seus amigos do coração.

“Como não temos ideia de como essa pandemia vai evoluir ao longo do semestre, e a orientação é evitar aglomeração de pessoas, não restou outra saída, uma vez que não teríamos tempo hábil para programar a festa”, explicou o parlamentar, argumentando, ainda, de que o momento é de empenhar todos os esforços no sentido de conter o vírus e suas consequências.

O parlamentar aproveitou para recomendar mais uma vez que a população de Aracaju siga as orientações de ficar em casa durante este período crítico, com exceção das pessoas que precisam trabalhar de forma presencial. “Se as pessoas evitarem sair de casa e tomar os cuidados básicos de higiene, o risco de contrair ou transmitir a doença será bem menor”, disse o vereador, que também é médico. “Isso é de extrema importância nesse momento. Cuidar da própria saúde e da saúde das pessoas que estão próximas é um ato responsável e de solidariedade com o próximo”, concluiu.

Fonte e foto assessoria