VEREADOR LUCAS ARIBÉ DEIXA O PSB E CONFIRMA FILIAÇÃO AO CIDADANIA

31/03/20 - 05:15:37

O vereador de Aracaju Lucas Aribé confirmou, nesta segunda-feira (30), sua desfiliação do Partido Socialista do Brasil (PSB) e a filiação ao Cidadania. O parlamentar explicou que seu ingresso no partido foi definido após meses de reflexão a respeito da atual conjuntura social do país e se deve principalmente pela afinidade de pensamento com a legenda.

Na reunião com as lideranças da sigla socialista na capital, o parlamentar lembrou que o PSB foi sua primeira casa política e valorizou o aprendizado ao longo destes 12 anos de filiação. “A legenda sempre me deu espaço para atuação parlamentar coerente com os valores que norteiam minha vida, mas a compreensão de que é preciso coragem para encarar novos desafios me move neste momento. Agradeço aos amigos que caminharam ao meu lado no PSB, reitero os votos de estima e o sincero desejo de que continuem sendo prósperos na caminhada em defesa de uma democracia forte e integral”, afirmou Lucas.

Nos últimos meses, Lucas Aribé recebeu convites de vários partidos e chegou a conversar com as lideranças de alguns deles, mas seu futuro político será no Cidadania. A sigla, segundo o vereador, atende ao quesito de ser uma agremiação completamente alinhada aos princípios democráticos que respaldam sua trajetória.

“Estamos diante do desafio urgente de construir uma sociedade que converse mais de perto com todas as pessoas. Nesse aspecto, o Cidadania tem aberto um caminho de convergência, especialmente, em relação ao combate às desigualdades sociais e as diferentes formas de preconceito e discriminação, bem como na defesa da transparência como instrumento de controle social, da pluralidade na construção dos debates, da igualdade de oportunidades para todos os brasileiros e do fortalecimento das instituições democráticas”, justificou Aribé.

Informações e foto são da assessoria