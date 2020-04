Coronavírus: em ação inédita, prefeitura higieniza as ruas de Capela

01/04/20 - 14:36:07

A Prefeitura de Capela não tem medido esforços para combater o coronavírus, que provoca a Covid-19. Em uma ação inédita no município e que surpreendeu a população, na última segunda-feira, dia 30 de março, trabalhadores da Secretaria Municipal da Agricultura e do Desenvolvimento Rural Sustentável (SMADRS) desinfectaram as ruas mais movimentadas da sede do município, lavando-as. Vestidos com roupas de proteção, eles usaram água e sabão em geleia, um produto usado no mundo inteiro para a desinfecção de ambientes públicos.

Segundo Júnior Tourinho, secretário municipal da Agricultura, foram higienizadas as ruas do Centro da cidade, os dois calçadões, as calçadas do Bradesco, Banese, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e casa lotérica, a Praça 15 de Novembro e as calçadas do comércio, além da Praça da Igreja Matriz e as calçadas no entorno dela.

A medida foi baseada em ações semelhantes em outros países, nas ruas e nos centros das cidades, onde há mais movimento de pessoas, e que tiverem resultados positivos. “Pensando nisso, a Prefeita Silvany, preocupada com a situação, determinou que fosse feita a higienização dos locais de maior circulação. Principalmente na segunda-feira, quando a sede recebe gente de vários povoados e, às vezes, até de outras cidades por causa da feira livre”, justifica o secretário.

O professor licenciado em Química, Edilvan Alves Pereira, explica que o sabão em geleia é um produto desinfetante com hipoclorito de sódio e quaternário de amônia, que é usado no mundo inteiro para a desinfecção de ambientes públicos. “É um antibactericida e estabilizante que elimina o vírus que, por ventura, esteja no chão. Não há risco à saúde para a população e nem para quem o aplica”, assegura o professor.

Por Laudicéia Fernandes

Foto assessoria