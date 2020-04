Coronavírus: população em situação vai ficar em abrigo em Aracaju

01/04/20 - 05:15:51

Com a pandemia do novo coronavírus (covid-19), o isolamento social continua sendo uma das principais medidas recomendadas pelas autoridades sanitárias. No entanto, quando se trata de pessoas em situação de rua, essa prevenção encontra barreiras para ser efetivada. Para contrapor essa situação, a Prefeitura de Aracaju planejou uma ação ampla de acolhimento a essas pessoas e, desde esta segunda-feira (30), passou a ofertar abrigo provisório durante a pandemia.

A Escola Municipal de Ensino Fundamental (Emef) General Freitas Brandão, no bairro Suíssa, já começou a receber abrigados na segunda-feira (30). O local é um dos pontos estabelecidos pela prefeitura de Aracaju para receber a população em situação de rua.

O Estádio Sabino Ribeiro da Associação Desportiva Confiança, também começa a ofertar abrigo ainda nessa quarta-feira (01).

Inicialmente, está sendo acolhido o grupo de risco, como famílias, gestantes e idosos, e em seguida os indivíduos que não estão nesse perfil. No local, as famílias não ficam aglomeradas, há o espaçamento adequado, respeitando o distanciamento social de, no mínimo, dois metros.

Centro Pop

Como parte essencial desse trabalho, o Centro Pop tem fortalecido sua atuação, tanto dentro do seu próprio espaço, como também na sensibilização para convencer os usuários a contarem com os abrigos provisórios.

Com informações da AAN

Foto André Moreira