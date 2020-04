Deputada denuncia fábrica por descumprir normas sanitárias

01/04/20 - 09:59:23

A deputada estadual Kitty Lima (Cidadania) protocolou, durante a última semana, mais uma denúncia envolvendo o não cumprimento de medidas sanitárias em empresas privadas no Estado de Sergipe. O alvo da denúncia junto ao Ministério Público do Trabalho (MPT) desta vez foi a fábrica da Votorantim, sediada em Laranjeiras.

Desde os primeiros indícios de que a pandemia do novo coronavírus (Covid-19) afetaria o Estado de Sergipe, tem buscado formas de minimizar o impacto na vida dos sergipanos, especialmente os trabalhadores que lidam com a ausência de medidas sanitárias de prevenção ao vírus em instituições privadas.

Na fábrica da Votorantim, segundo os funcionários, não estão sendo tomadas atitudes que visem evitar a proliferação do vírus. “Esta não é a primeira empresa que recebemos denúncias e, pelo visto, não será a última. Ficamos preocupados com a quantidade de reclamações e em como alguns locais não têm dado a devida importância ao momento de pandemia que vivemos, com mais de 700 mil pessoas contaminadas e 38 mil mortes em todo o mundo”, destacou a parlamentar.

Entre os itens levados ao mandato da deputada estadual, estavam a ausência de distribuição de álcool em gel no âmbito interno, a manutenção do trabalho de forma aglomerada em espaços restritos e o transporte dos funcionários em ônibus lotados. “Levamos ao conhecimento do MPT e esperamos que haja uma notificação para que a empresa cumpra com as normas compatíveis ao momento. Confiamos no trabalho do órgão e sabemos que medidas serão tomadas, tal como ocorreu nas denúncias anteriores”, completou.

Fonte e foto assessoria