Fábio Jr. tem alta e faz vídeo após 8 dias internado. Cantor de 66 anos postou registro após deixar hospital

01/04/20 - 18:33:40

O cantor Fábio Jr., de 66 anos de idade, foi ao seu Instagram, na noite desta terça-feira (31), para comemorar a alta após passar oito dias internado em um hospital de São Paulo e, claro, agradecer o carinho e apoio dos fãs por sua recuperação.

“Aê! Estou em casa! Estou passando aqui nas redes sociais para agradecer a cada um de vocês, fãs, amigos, família, todo mundo, pelas orações, porque vocês sabem o poder da oração, e isso me trouxe de volta pra casa. Aliás, fiquem em casa. Obrigado. Beijo”, disse ele, empolgado.

“To em casa. Brigadúúú!!!”, ainda escreveu Fábio, que também usou a hashtag “fique em casa” para que as pessoas se mantenham em quarentena em meio à pandemia do novo coronavírus.

ENTENDA

Fábio Jr. recebeu alta médica do Hospital Albert Einstein, na manhã desta segunda-feira (30). Ele estava internado desde o domingo (22), quando se sentiu mal e teve falta de ar em sua casa, também na capital paulista. Segundo a assessoria de imprensa do cantor, Fábio teve um pique de estresse e estafa, e passará os próximos dias descansando, seguindo orientação de seus médicos.

Durante o período internado, Fábio, que tem cinco filhos, entre eles a cantora Cleo e o ator e cantor Fiuk, foi submetido ao teste de Covid-19, com resultado negativo. Após os exames iniciais, o cantor foi mantido no hospital caso fossem necessários outros – com isso também seria evitado que ele ficasse exposto à possibilidade de contaminação com coronavírus, pois já teve problemas cardíacos e é parte do grupo de risco para a doença.

O médico de confiança de Fábio é o infectologista David Uip, para quem ligou quando passsou mal. Coordenador do Centro de Contingência do Coronavírus do estado de São Paulo, Uip testou positivo para o coronavírus.

(Por Léo Gregório)

Fonte/Foto: globo.com