Fina Estampa- Barraco, surra e tragédia marcam fim da farsa de Antenor. Após ser desmascarado por Griselda, estudante sofre acidente de carro

Revoltado com o fim da farsa, o estudante vai embora de carro – após ser humilhado pela mãe de Patrícia (Adriana Birolli) – e acaba se acidentando por dirigir em alta velocidade.

Com vergonha de Griselda , Antenor contratou Mirna (Angela Vieira) para se passar por sua mãe para impressionar a família da noiva. Sem fazer ideia que a portuguesa está no jardim da mansão e já descobriu a farsa do filho, o estudante segue com a encenação. Mesmo dilacerada, Griselda decide tirar essa história a limpo.

Na hora do brinde, a viúva aparece na sala deixando o rapaz em estado de choque: “Um brinde. A esse ordinário do Antenor, que está aí apresentando uma vigarista como se fosse a mãe dele (…) Quando na verdade a mãe dele sou eu”.

A família de Patrícia fica sem entender a situação, e o estudante diz que Griselda está delirando. Irritada com a cara de pau do herdeiro, ela parte para cima do filho e lhe dá um surra na frente dos donos da casa: “Judas! Traindo quem te pariu, seu desgraçado! Negando a própria mãe”.

René (Dalton Vigh) tenta acalmar a portuguesa, que diz revoltada: “Que calma o quê? Antes de me acalmar, esse infeliz tem que dizer para vocês que a mãe dele sou eu”. Apesar da negativa do genro, Tereza Cristina coloca um ponto final no barraco: “Não é preciso, a verdade está estampada no rosto do Antenor. Essa mulher está falando a verdade, Patrícia”.

Arrasada, Patrícia cobra satisfações do noivo sobre tudo que foi dito na sala. “Antenor, espera! Você não deu uma palavra… Não acha que eu mereço uma explicação? Tem que ter uma! E eu quero saber!”, exige.

O estudante de Medicina confessa a mentira e afirma ter armado o plano por medo de ser rejeitado pela sogra, mas ressalta que seu sentimento pela jovem é verdadeiro: “Eu te quero muito. Te amo de verdade, Patrícia. Sua mãe não me aceitaria se soubesse que eu sou um zé-mané”.

Patrícia não se abala com o argumento de Antenor, que tenta convencê-la do contrário quando é interrompido por Tereza Cristina. “É um mentiroso! Mentiu antes, e está mentindo agora! Eu conheço o tipo, Patrícia. Ele queria dar o golpe do baú”, acusa a socialite.