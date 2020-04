Hapvida enfrentará a Covid-19 até com avião

Para garantir a ampliação e distribuição de insumos para o combate ao coronavírus, além de um exército de mais de 30 mil colaboradores diretos, a empresa sai da caixa e alça voos por todo país

Desde que o coronavírus se tornou realidade no Brasil, o Sistema Hapvida tem criado alternativas com ações inéditas para manter suas estruturas plenamente equipadas no combate à Covid-19. “O Sistema Hapvida entendeu que teríamos que ir muito além de uma empresa de saúde para lutar essa batalha. Nos tornamos uma Companhia de logística, com voos para garantir insumos, como medicação para os nossos clientes e EPIs para proteção de nosso exército de profissionais que estão nas trincheiras de combate ao vírus”, afirma Jorge Pinheiro, Presidente da empresa.

O Hapvida montou um esquema de distribuição feito por uma aeronave a serviço da operadora, que abastecerá sua rede própria, que conta com 42 hospitais exclusivos para clientes Hapvida em todo o país.

Segundo Pinheiro, essa força-tarefa será contínua nesse período de pandemia e se estenderá enquanto for necessário para garantir que os profissionais de saúde terão em mãos todo o suporte necessário para o tratamento dos pacientes com segurança.

Lado a lado com a população

No que se refere à informação dos clientes, o Sistema Hapvida criou canais diretos de comunicação com a equipe de profissionais da saúde. Por meio do site www.hapvida.com.br,o serviço de chat já está disponível para atender os clientes, inclusive deficientes auditivos, de todo o Brasil, com enfermeiros, psicólogos e nutricionistas. O horário de funcionamento é das 8 às 18 horas, todos os dias da semana. Pelo número 4002.2872, é possível tirar dúvidas sobre a doença com os nossos médicos, 24 horas, todos os dias da semana, no nosso serviço telefônico. No Instagram do Sistema @hapvidasaude, todos os dias, profissionais dão, pela manhã, aulas para que as pessoas fiquem ativas e, às 15h30, profissionais de saúde ficam ao vivo para retirar dúvidas sobre esse momento e dar dicas para como manter a saúde. São 5 horas de programação ao vivo. Diariamente, também são publicados no perfil boletins sobre os números de casos e evolução da doença na rede. Além disso, há cartazes, peças informativas, anúncios publicitários e matérias com orientações médicas também são divulgadas por meio de jornais, televisões, rádio, sites, redes sociais e nas próprias unidades de atendimento.

Segundo Simone Varella, Diretora de Comunicação e Marketing do Sistema Hapvida, é preciso acolher a população e estar com o cliente em todos os momentos. “Em tempo recorde, criamos diversas campanhas para auxiliar quem está em casa, ajudar à população a se manter informada e entretida. Em tempos de quarentena, é fundamental promover ações que deixem as pessoas mais aliviadas, sem tantas angústias e ansiedade, além do combate às fake news. É nosso dever cívico acompanhar a população nesta caminhada da quarentena e fazer com que as pessoas atravessem esse momento da melhor forma”.

Acompanhe nossa programação nas redes sociais!

Todos os dias, a partir das 8h:

08h às 08h40 – Yoga

09h às 09h40 – Hiit/Treino Funcional

10h às 10h40 – Zumba

Todos os dias, às 15h30:

Lives com nossos especialistas sobre diversos temas

Todos os dias, às 17h45:

Boletim Hapvida sobre a COVID-19. Assista aos boletins diários do Hapvida e fique por dentro dos números do Coronavírus e das melhorias na nossa rede exclusiva.

Onde assistir:

Instagram: https://www.instagram.com/hapvidasaude/

YouTube: https://www.youtube.com/hapvidasaude

Facebook: https://www.facebook.com/hapvida.saude

Sobre o Sistema Hapvida

Com mais de 6 milhões de clientes, o Sistema Hapvida hoje se posiciona como o maior sistema de saúde suplementar do Brasil presente em todas as regiões do país, gerando emprego e renda para a sociedade. Fazem parte do Sistema as operadoras do Grupo São Francisco, América, Promed e Ame, RN Saúde, além da operadora Hapvida. Atua com mais de 30 mil colaboradores diretos envolvidos na operação, mais de 15 mil médicos e mais 14 mil dentistas. Os números superlativos mostram o sucesso de uma estratégia baseada na gestão direta da operação e nos constantes investimentos: atualmente são 42 hospitais, 160 clínicas médicas, 42 prontos atendimentos, 126 centros de diagnóstico por imagem e coleta laboratorial.

