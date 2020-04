MULHER É ASSASSINADA DENTRO DE CASA EM POVOADO DE SÃO CRISTÓVÃO

01/04/20 - 07:54:51

Mais um feminicídio é registrado no interior do estado. Desta vez, a vitima, uma mulher identificada como Aclecia da Costa Santos, 34 anis, foi assassinada na noite desta terça-feira (31) dentro da residência no Povoado Várzea Grande, no município de São Cristóvão.

Uma equipe da Polícia Militar foi acionada estiveram no local, onde encontravam a vitima já sem vida.

As informações são de que a suspeita é que o companheiro da vítima tenha sido o autor do crime.

O caso está sendo acompanhado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).