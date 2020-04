PETROBRAS ENCERRA SUA PRODUÇÃO EM ÁGUAS RASAS NO ESTADO DE SERGIPE

01/04/20 - 13:13:24

A Petrobras emitiu comunicado nesta quarta-feira (01) informando que as plataformas localizadas em águas rasas, em Sergipe e outros estados, entrarão em hibernação a partir de hoje.

A unidade no Tecarmo em Aracaju também deverá ser fechada e o campo de Piranema só deverá permanecer em funcionamento até o fim do ano – depois deverá ser devolvido à ANP, para leilão.

A partir desta quarta-feira, a produção de petróleo passa a sofrer corte de 200 mil barris diários, volume que inclui a redução anunciada no dia 26 de março de 100 mil barris por dia.

Segundo o comunicado da estatal, para definição dos campos que terão sua produção diminuída, a Petrobras levará em consideração condições mercadológicas e operacionais. A duração da restrição, assim como potenciais aumentos ou diminuições, será continuamente avaliada

A companhia também informou que está ajustando o processamento de suas refinarias, em linha com a demanda por combustíveis.

Corte em gastos

A ideia inicial era vender as plataformas e a exploração terrestre para uma só empresa, mas houve mudança nos planos e foi definido que primeiro as unidades serão fechadas e depois vendidas.

Ainda não é possível avaliar quanto as prefeituras e o governo de Sergipe deixarão de arrecadar em royalties. Mas vale lembrar que só o estado recebe cerca de R$ 100 milhões por ano.

A esperança para Sergipe é o campo de águas profundas ainda em testes na Barra dos Coqueiros, um campo fértil de óleo e gás, cujas primeiras coletas poderão colocar Sergipe na dianteira do setor.

A decisão, que abrange as plataformas da companhia localizadas em águas rasas do Ceará, Rio Grande do Norte, Sergipe e no Polo Garoupa da Bacia de Campos, faz parte de um conjunto de medidas que tem por objetivo a redução da sobreoferta no mercado externo e diminuição da exposição pela redução da demanda mundial de petróleo causada pela pandemia do coronavírus e crise do petróleo.