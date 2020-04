PMs e BMs indignados com o desconto do governo para a previdência de 13%

01/04/20 - 06:08:27

Diversos policiais e bombeiros militares têm demonstrado sua indignação com o desconto do Governo de Sergipe para a previdência de 13%, inclusive já se encontra o desconto de tal percentual no salário de março, que será pago agora em abril.

Durante a reforma da previdência estadual ocorrida no final do ano passado, o Governo de Sergipe acenou que deveria adotar o percentual estipulado pelo Governo Federal para os militares, que é de 9,5%.

O que é interessante é que, quando agora da pandemia, os militares sergipanos estão na linha de frente para auxiliar no controle do coronavírus, amargando nenhuma reajuste durante mais de 7 anos e nenhuma reposição salarial.

O que poderia dar o mínimo de alento a esta categoria tão sofrida, seria o Governo de Sergipe adotar para os militares, a mesma alíquota da previdência que foi adotada pelo Governo Federal, mas até a presente data não se vê nenhuma providência por parte do Estado, que desde janeiro continua praticando o mesmo desconto de 13%.

Na hora que se precisa dos militares sergipanos eles estão na rua, sacrificando a sua saúde e até mesmo sua vida com esta pandemia do covid-19, mas quando é a hora de valorizar, nada.

Com a palavra o Governo do Estado de Sergipe.

Matéria do blog Espaço Militar