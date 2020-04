Prefeitura reconvoca aprovados do PSS da Saúde para contratação imediata

01/04/20 - 09:55:01

Em virtude da Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional, conforme Portaria do Ministério da Saúde, e do Decreto Municipal que prevê medidas de enfrentamento do coronavírus (covid-19) na capital, a Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), realiza reconvocação do PSS da Saúde para contratação imediata.

De acordo com a representante da comissão do PSS da Saúde, Roberta Lisboa, em razão do atual cenário da saúde pública do país, sobretudo da necessidade de contratação de profissionais de saúde para atuarem nas ações de contingência que estão sendo executadas pelo poder público, a SMS fez reconvocação do PSS da Saúde, para a contratação e início imediato das categorias de enfermeiro e técnico de enfermagem em saúde da família.

“Foram reconvocados pelo Edital nº 12, (https://www.aracaju.se.gov.br/userfiles/pdf/2020/editais/Saude/EDITAL-N12-2020-Reconvocacao-dos-Candidatos.pdf) de 31 de março 2020, os enfermeiros e técnicos de saúde da família que já tinham sido convocados pelos editais 9 e 8, os quais deverão comparecer à sede da Secretaria Municipal da Saúde, na rua Nely Correia de Andrade, 50, bairro Coroa do Meio, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, a contar da publicação do edital, no período das 8h às 12h e 13h às 17h, conforme contato realizado por meio telefônico, sendo que, o convocado que não comparecer no prazo acima, será eliminado do referido processo seletivo simplificado. Por fim, os candidatos constantes nessa lista que já se apresentaram e firmaram contrato com a administração, não precisarão comparecer novamente na sede da Secretaria Municipal da Saúde”, explicou.

Segundo Roberta, o candidato deverá entregar cópia, acompanhada de original, dos seguintes documentos: documento de identidade com o número do CPF; comprovante de inscrição no PIS/PASEP; comprovante de inscrição e regularidade no Conselho Regional de Enfermagem (Para enfermeiros e técnicos de enfermagem).

Documentação e inspeção médica

“Tendo em vista a necessidade da administração municipal nas atividades do plano de contingência do coronavírus, o convocado e contratado terá 30 dias para agendar a entrega dos exames admissionais e documentos previstos no edital, além da realização da perícia médica admissional junto à Secretaria Municipal do Planejamento, Orçamento e Gestão [Seplog], sob pena de rescisão do contrato”, enfatiza Roberta.

Secretaria Municipal da Saúde de Aracaju/SE