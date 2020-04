Prefeitura vacinará idosos em drive thru e em praças de Aracaju

01/04/20 - 07:38:45

O prefeito Edvaldo Nogueira e a secretária municipal da Saúde, Waneska Barboza, anunciaram, nesta terça-feira, 31, novas estratégias para a vacinação de idosos contra a gripe em Aracaju. Até o momento, 77% do público alvo já foi atingido, um dos maiores índices do país. Para alcançar a totalidade das pessoas com mais de 60 anos, a gestão municipal disponibilizará o atendimento em formato drive thru e a vacinação itinerante em praças, além da imunização em asilos. Para alcançar os profissionais da saúde, também alvos da 1ª etapa da Campanha Nacional de Vacinação, a Prefeitura enviará doses da vacina para os hospitais privados e públicos.

“Estamos tomando todas as medidas para atingirmos o mais rapidamente possível a totalidade dos idosos da capital com a vacinação. Antecipamos a campanha, o que deu um resultado bastante positivo, pois, em um só dia, vacinamos 32% das pessoas com mais de 60 anos. Nos dias seguintes, todos os postos deram seguimento à aplicação da dose da vacina e agora avançaremos em novas estratégias. Em parceria com o Riomar Shopping, atenderemos em formato drive thru, também faremos o atendimento em praças. Já estamos vacinando idosos nos asilos, para que eles não precisem se deslocar, além de enviar aos hospitais doses da vacina para os profissionais da Saúde”, afirmou Edvaldo.

A vacinação, que continua sendo exclusiva para idosos, ocorrerá nos dias 2 e 3 de abril, das 8h às 13h, no estacionamento coberto do Riomar Shopping. Já a vacinação itinerante ocorrerá nos dias 7 e 8 de abril na praça Zilda Arns (próxima ao Banco do Estado de Sergipe do bairro Jardins), no dia 14 de abril na praça do final de linha do conjunto Bugio e no dia 15 de abril na praça próxima aos 28º Batalhão de Caçadores, no bairro 18 do Forte.

Para impedir o deslocamento de idosos que residem em asilos, a Secretaria da Saúde já realizou a vacinação daqueles que moram no Same e levará o atendimento ao Asilo Rio Branco. Já os profissionais de Saúde, cuja vacinação atingiu, até o momento, cerca de 30%, receberão a dose da imunização contra a Influenza nas unidades de Saúde. A gestão municipal enviará ainda doses para os hospitais, para que eles possam vacinar seus colaboradores.

“As estratégias pensadas pela administração têm como objetivo evitar a aglomeração de pessoas nas unidades, sobretudo porque se trata de um grupo de risco, que é o dos idosos, em relação ao coronavírus. E pensando nos profissionais de Saúde, enviamos para as unidades e hospitais, para que eles sejam vacinados nos próprios locais de trabalho”, explicou a secretária.

Fases da campanha

O calendário nacional de vacinação vai até o dia 22 de maio e é dividido em três fases. A primeira, que já está acontecendo, vai até o dia 15 de abril e é voltada prioritariamente aos idosos e profissionais da saúde.

Na segunda fase, a partir do dia 16 de abril, haverá um novo encaminhamento de insumos e vacinas, para que se passe a imunizar os professores da rede pública e privada, as forças de segurança e as pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais.

A terceira fase da campanha começa dia 11 de maio e segue até o dia 22 imunizando crianças de 6 meses a menores de 6 anos, gestantes, puérperas, povos indígenas, adolescentes e jovens de 12 a 21 anos sob medidas socioeducativas, população privada de liberdade, funcionários do sistema prisional e adultos de 55 a 59 anos de idade.

Fonte e foto assessoria