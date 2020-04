Sefaz disponibiliza aplicativo de pesquisa preço no comércio

O Governo de Sergipe, através da Secretaria de Estado da Fazenda (SEFAZ), passa a disponibilizar ao consumidor o aplicativo Menor Preço como fonte de pesquisa comparativa de preços, ampliando essa pesquisa aos mais diversos produtos do comércio varejista.

Uma das principais vantagens do aplicativo é a possibilidade de identificar preços mais baratos em estabelecimentos próximos à sua localização. É possível pesquisar gêneros alimentícios, produtos de higiene, limpeza e também produtos farmacêuticos e medicamentos.

A base de dados utiliza os preços registrados nas últimas notas fiscais eletrônicas ao consumidor (NFC-e) ou notas fiscais eletrônicas (NF-e) emitidas no caixa, sendo a atualização das informações em tempo real.

Pelo aplicativo é possível escolher ainda o melhor percurso para chegar ao estabelecimento e também compartilhar as ofertas encontradas. “O uso do aplicativo é bem simples, bastando informar o produto que deseja buscar, podendo digitar o nome, a marca, ou código de barras. Utilizando como referência a localização da pessoa, é apresentada uma relação com os preços, locais onde foram oferecidos e o nome dos estabelecimentos”, explica a superintendente de Gestão Tributária da Sefaz, Silvana Maria Lisboa Lima, acrescentando que o aplicativo também possui a característica de estimular o comércio de bairro, justamente por comparar preços por região.

O “Menor Preço Brasil” – Módulo Sergipe, está disponível para download gratuitamente para sistemas Android e IOS e é viabilizado através e Convênio de Cooperação Técnica celebrado com o Estado do Rio Grande do Sul.

Covid-19

Para o sistema IOS, já está em funcionamento o módulo de pesquisa específico para produtos de uso no combate à transmissão do Coronavírus, como máscara descartável, álcool em gel, luva e touca descartável, assim como medicamentos antigripais.