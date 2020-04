Uso inadequado do álcool pode ocasionar queimaduras e levar à morte

01/04/20 - 12:49:13

Uma das recomendações é a não combinação do uso do álcool e a ida a ambientes como a cozinha

O álcool é um importante aliado no combate ao Coronavírus. Mas, é necessário tomar cuidado para que a prevenção à Covid-19 não acabe trazendo outros riscos à saúde. O uso incorreto pode ocasionar queimaduras e custar até a vida, o que já ocorreu no Recife (PE) na última quarta-feira, 25. Em Sergipe, o Instituto de Análises e Pesquisas Forenses (IAPF) faz o alerta sobre o uso correto do álcool no processo de assepsia pessoal e também na higienização da casa.

O perito criminal Nailson Correia frisou que água e sabão é a melhor forma de higienizar as mãos, mas que, se for necessário o uso do álcool tanto no corpo, quanto em superfícies, é necessário ter bastante cuidado. O uso inadequado pode causar queimaduras. “O álcool é um combustível inflamável, tem que ter muito cuidado ao higienizar partes do corpo e também veículos, por exemplo”, ressaltou.

Uma ação que pode desencadear queimaduras é a utilização do álcool seguida a algumas atividades do cotidiano. “Algumas pessoas passam o álcool não só nas mãos, mas no corpo todo, e logo após vai para o ambiente que é considerado como ‘zona quente’ ou ‘zona perigosa’. Então se você for para uma cozinha, logo após a passar o álcool em gel, tem que ter muito cuidado: o álcool evapora, é muito volátil, e próximo ao fogão pode vir a causar, por exemplo, risco de incêndio”, complementou o perito criminal.

Por isso, Nailson Correia faz o alerta. “É necessário ficar bem atento ao uso desse produto, principalmente em ambientes como cozinha e próximo ao fogão. Devido ao álcool ser um combustível extremamente inflamável, principalmente o álcool em gel, ele demora muito para se dissipar das mãos. O recomendado é que, após aplicação, a pessoa espere pelo menos uns 10 a 15 minutos para que o concentração maior do álcool diminua. Isso vai diminuir os riscos também”, reiterou.

Higienização de ambientes

A higienização dos ambientes da casa pode ser feita com outros produtos, que são eficazes na limpeza diária. “Existem outros produtos que podem servir para higienizar um ambiente como, por exemplo, a própria água sanitária, os desinfetante em geral, os limpadores multiuso com álcool também, dependendo da concentração de 60. Para essa limpeza, detergente e sabão sempre serão extremamente importantes para a questão de higienizar os ambientes”, concluiu o perito criminal.

Fonte e foto ASN