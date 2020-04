A corrida louca para se salvar

02/04/20 - 00:01:49

Diógenes Brayner – [email protected]

A pandemia do coronavírus é o único assunto nos quatro cantos do mundo. Muitas teses, estudos, soluções e determinações, com um misto de ignorância e ilusões. Viver ou morrer passou a ser a questão. E todos querem se salvar, até para contar a história depois. Um vírus que pode destruir a humanidade e que se coloca acima de cientistas e especialistas em infectologia. Cada um buscando forma de se salvar e a impressão é que não há saída. Então, fazer o quê.

À primeira vista, tudo indica que se chegou ao fim, como sugere, “tranquilizando”, o prefeito da cidade paulista de Limeira: “Já com o coronavírus. Todos nós seremos contaminados. É uma questão de tempo. Uns apresentarão sintomas, outros terão agravamento, outros terão que ser internados em uma UTI e outros perderão a vida. Então tenham calma, tranquilidade, todos seremos contaminados e você que está preocupado também vai ser contaminado”.

Lógico que a fala mansa do ilustrado prefeito, com o objetivo de ‘tranquilizar’ a sua gente, exposta em um vídeo divulgado em rede, tem que ser mais um fake news produzido pela internet, mas, em conversas que se mantém com setores diversos da sociedade, o pensamento não é lá muito diferente, tanto que há um clima de pânico. Tamanho que, na quarentena, o melhor que se encontrou para diversão foi uma disputa entre dois integrantes do BBB20, produzido pela Rede Globo, levados ao paredão para eliminação: Quase dois bilhões de pessoas votaram e acompanharam o resultado, como se fosse uma decisão do Brasil na Copa do Mundo.

É certo que todos têm que se cuidar. Correto evitar sair de casa e aproveitar um melhor relacionamento com a família e até conhecer vizinhos que sempre foram uns estranhos morando ao lado. Mas é preciso que se encontre uma saída, que não seja através da morte, sem direito a sepultamento e entrega da cinza em que se transformou o corpo depois da cremação. Tudo isso assusta muito, enquanto alguns tocam flauta diante de um País em lágrimas.

Não há diagnóstico mais profundo sobre a doença. Não se tem nenhuma previsão de quando tudo isso chegará ao fim. Até porque, por coincidência ou não, já não se morre mais de nenhuma outra enfermidade. É muito triste viver nessa condição da espera única do fim, enquanto profissionais da área de saúde se expõem – e também são vítimas – da ação de um inimigo rápido, intenso e letal que na se vê. O quê fazer? Esperar a morte chegar?

Um clima é de muito medo. Milhões de pessoas trancafiadas em quarentenas e alguns loucos pilheriando para tentar se popularizar a custa de uma pandemia que põe o mundo em risco. Na dá para pensar em projetos diferentes, nesse momento, que não seja evitar o aumento maior da contaminação e continuar vivo, mesmo que mais adiante se tenha que enfrentar outros problemas que vão afetar a todos, provocados por uma recessão econômica incontrolável. Agora, há necessidade de reflexão, de análise da alma e de buscar a unidade para uma vitória do bem contra o mal.

Não dá para ouvir os loucos, os desvairados de ideias fixas. Esses não merecem atenção, nem credibilidade, muito menos medo. É que eles vão passar mais rápido que o próprio vírus letal.

Um caso grave

Sergipe tem apenas uma paciente em estado muito grave provocado pelo coronavírus, mas continua em tratamento intensivo. Está em situação complicada.

*** O 20º afetado pela infecção foi detectado em um cidadão que retornou do exterior. Logo após o exame ele desapareceu, mas foi aconselhado por familiares e se apresentou ao posto de saúde.

*** Hoje Sergipe tem 22 casos confirmados.

Em fase leve

Fora desses casos, Sergipe está na fase leve da epidemia, mas toma todos os cuidados para enfrentar o crescimento de casos da doença, caso venha acontecer.

*** UTIs foram montadas para atendimento emergencial com todos os equipamentos e hoje o Estado vai receber mais 50 respiradores.

*** Sergipe não cruzará os braços diante da epidemia, a informação é de um médico que atua diretamente na estrutura da Saúde.

Depende da situação

O governador Belivaldo Chagas não vai ceder em relação à quarentena. Manterá decreto sobre fechamento do comércio e outras atividades até o dia 17 próximo.

*** Caso permaneça estável poderá flexibilizar em alguns pontos, mas se houver algum sinal de anormalidade, o decreto será prorrogado.

Não faz diferença

O vereador Elber Batalha (PSB) diz que para ele não faz diferença suspender a verba de gabinete, porque não usa veículo e não vai atuar nas redes sociais neste momento.

*** Quanto à questão do setor jurídico e dos jornalistas, Elber diz que “quer ver quem tem coragem de contratar assessorias com o presidente Nitinho Vitale anunciando o corte da verba”.

Para o coronavírus

Há discussão na Câmara Municipal de Aracaju com o corte da verba de gabinete dos vereadores. Poucos aprovam e a maioria critica porque desconhece a destinação dos recursos suspensos.

*** Essa maioria quer que a verba não repassada aos vereadores tenha destinação social no combate à pandemia do coronavírus em Aracaju.

Banners preocupa

O médico sanitarista Antônio Samarone posta um banners que preocupa: “O fogo do Tecarmo apagou! A Petrobras está saindo de Aracaju em silêncio”.

*** E lamenta: “A economia afunda! Para onde vamos”?

Quarentena na Petrobras?

Pré-candidato a prefeito de Aracaju pelo PT, Marcio Macedo aproveita o clima de “1º de Abril” e diz: “Bolsonaro descumpre o acordo que fez aos trabalhadores e ao povo. Agora, as plataformas da Petrobras irão hibernar, prejudicando toda a economia de Sergipe e outros estados”.

*** Marcio aproveita e pergunta: “Qual o objetivo de Bolsonaro? Destruir os estados”?

Sem quarentena

– No mundo político não existe quarentena! Anunciou ontem o presidente de um partido político de grande porte, que ainda não parou de viajar a cidades do interior para a formação de chapa de candidatos a vereador.

*** Disse ainda que as reuniões estão acontecendo também com pré-candidatos a prefeito e que em Aracaju a tentativa de formar aliança continua firme.

Sofrem assédio

A previsão é que apenas oito partidos apresentem chapas competitivas para disputar a Câmara de Vereadores em Aracaju. Há muita dificuldade para candidaturas.

*** Os partidos de grande estrutura política não estão conseguindo formar chapa e alguns nomes, sem nenhuma expressão política, vêm sendo assediados.

*** – Nunca tanta liderança pequena recebeu tanto convite para compor chapas.

Gilson forma chapa

O prefeito de Estância, Gilson Andrade (PSD), está montando chapa de candidatos a vereador, para fazer um grupo forte na disputa pela reeleição. Jamais pensou em desistir da disputa pela reeleição.

*** Gilson ainda não tratou sobre o vice, porque está em novo partido e precisa avaliar a estrutura. Mas não antecipa vetos a ninguém.

Rogério comemora

O líder do PT no Senado, Rogério Carvalho, comemora a inclusão dos trabalhadores do serviço intermitente na Renda Básica! Classificou o ato como “vitória do povo com o PT”!

*** Segundo Rogério, “os trabalhadores formais intermitentes, que ganham até um salário, vão ter direito à renda mínima, durante a pandemia de coronavírus”.

Em voz alta

O senador Alessandro Vieira (Cidadania) repetiu em voz alta: “ao retardar a sanção e implementação do auxílio emergencial, o Governo está empurrando as pessoas para a contaminação”!

*** – Se é intencional, é crime. Se é falta de capacidade, chamem gente competente para ajudar. Urgente!

Prorrogar eleição

O deputado federal Fábio Henrique (PDT) acha que as eleições municipais podem ter prorrogação de alguns meses, “mas, adiar por dois anos acho muito difícil”.

*** Fábio diz que em Socorro a chapa para vereador que está sendo feita é muito boa e que em Aracaju ainda está indefinida. Até sexta-feira haverá muitas conversas.

Deputados liberam

Já está consensuado: os 24 deputados concordam em transferir R$ 500 mil de suas emendas impositivas para compra de respiradores e outros aparelhos.

*** O total será de R$ 12 milhões que pode ser utilizado pelo Governo com esse objetivo e cuidar de vítimas do coronavírus.

*** Hoje começa os testes na Assembleia Legislativa para o início das sessões online.

Um bom bate papo

Tem dificuldade – O ex-governador Jackson Barreto (MDB) atarefado na montagem de uma boa chapa de vereador pelo partido. Há dificuldade para somar bons nomes.

Pela metade – Um vereador calcula que haverá uma renovação de 50 por cento na Câmara Municipal de Aracaju. A reeleição não é tão fácil.

Problema interno – Por falar em Câmara, a decisão do vereador Nitinho Vitale em retirar verba de gabinete criou problema interno intenso.

Não deixa partido – A vereadora Emília Correa parece chateada com informações de que ela deixará o Patriotas. Tem desmentido isso de forma contundente.

Termina prazo – O momento trata só do coronavírus, mas já no próximo sábado termina o prazo para troca de partidos e formação de chapas de vereador, o que movimenta a política.

Solta presos – Ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ) manda soltar todos os presos com liberdade condicionada à fiança.

Determina prazo – Supremo determina prazo de 48 horas para o presidente Jair Bolsonaro explicar medidas sociais e econômicas contra o coronavírus.

Seguro desemprego – Empregado que tiver o contrato de trabalho suspenso durante a pandemia de coronavírus poderá receber até 100% do seguro-desemprego.

Uso de máscaras – O ministro da Saúde recomendou o uso de máscaras cirúrgicas para prevenção inclusive por pessoas que não apresentem sintomas do coronavírus.