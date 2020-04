Aumento da circulação de pessoas no transporte é preocupante, alerta SMTT

02/04/20 - 17:05:46

Mesmo com as medidas preventivas decretadas pela Prefeitura de Aracaju para estimular o distanciamento social e, consequentemente, reduzir a velocidade de propagação do novo coronavírus na capital sergipana, muitas pessoas têm saído de suas casas e utilizado o transporte público.

Um levantamento feito pela Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT) revela que, em uma semana, o número de pessoas utilizando o transporte coletivo por dia saltou de 43 mil, entre os dias 24 e 26 de março, para 46 mil no dia 27 de março, e para 56 mil em 1º de abril. Na semana passada, o número de passageiros no transporte chegou a reduzir em 78,7%, no entanto, esse número caiu para 72,1% nessa última quarta-feira, 2.

Esses dados preocupam as autoridades municipais, pois representam risco de aumento da curva de transmissão do novo coronavírus. O superintendente da SMTT, Renato Telles, relembra que a Prefeitura determinou diversas medidas para que a população saia de casa apenas em casos de extrema necessidade.

“O comércio está fechado, as aulas estão suspensas, o acesso aos espaços públicos de lazer está limitado, então esse aumento no número de pessoas no transporte público não se justifica e nos traz preocupação”, afirma Renato

A Prefeitura também reduziu a frota em circulação – exceto em horários de pico – e bloqueou o uso do passe estudantil enquanto as aulas estiverem suspensas.

“A gestão, além de tomar providências, está reforçando a todo momento a importância do distanciamento social para conter o novo coronavírus, mas a colaboração da população é fundamental para isso”, ressalta o superintendente municipal de Transportes e Trânsito.

Medidas preventivas no transporte público

Tendo em vista que o transporte público é um serviço essencial e que os trabalhadores que não podem parar, mesmo em meio à pandemia, precisam dele, a Prefeitura de Aracaju, por intermédio da SMTT, adotou diversas medidas preventivas no sistema para proteger os usuários.

As ações contemplam, por exemplo, o reforço na higienização dos ônibus, a instalação de recipientes com álcool em gel em todos os terminais de integração; distribuição de equipamentos de proteção para os trabalhadores do serviço; e o reforço na disponibilização de sabão nos banheiros dos terminais.

