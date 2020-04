CENTRO DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA MULHER REABRIRÁ NA SEGUNDA-FEIRA, 06

02/04/20 - 05:20:12

A unidade prestará , unicamente, o serviço de Pré-Natal de Alto Risco

Diante da Pandemia de coronavírus (covid-19), em que a recomendação é evitar aglomerações, a Secretaria de Estado da Saúde (SES) comunica que o Centro de Atenção Integral à Saúde da Mulher (CAISM), reabrirá na próxima segunda-feira, 6, prestando, unicamente, o serviço de Pré-Natal de Alto Risco.

As gestantes com consultas previamente agendadas serão contactadas pela equipe do CAISM. De acordo com a gestão, as usuárias serão orientadas a comparecerem nas novas datas fornecidas. Caso surjam dúvidas, elas também podem entrar em contato através dos números: 32189417 ou 32189400. Além disso, até que as agendas sejam normalizadas, com o atendimento das gestantes inseridas no serviço, o CAISM não agendará consultas novas.

Conforme a coordenadora de Atenção Ambulatorial Especializada, Luciana Alves, haverá mudanças no acesso. “Somente a gestante terá acesso ao serviço, não sendo permitido acompanhante. O cuidado a gestante não deve sofrer uma descontinuidade que ocasione o aumento no número de comorbidades e agravos”, destaca.

Recomendações

A SES recomenda às secretarias municipais cuidado no transporte das gestantes que se deslocam de outra cidade para o Ambulatório de Gestação de Alto Risco. Elas não devem permanecer junto a pacientes que apresentem sintomas comuns à gripe. As que apresentam síndrome gripal deverão avisar ao Caism para reagendar a consulta.