CPTRAN realiza “blitz solidária” para arrecadar alimentos para os necessitados

02/04/20 - 10:05:36

A Companhia de policiamento de trânsito da PMSE (CPTRAN), vem promovendo uma Campanha de arrecadação de mantimentos para as pessoas mais necessitadas que estão precisando de um apoio mais abrangente neste momento difícil que o mundo passa com o corona vírus ( COVID-19)

O objetivo é arrecadar o maior número possível de alimentos, roupas e outros mantimentos para fazer a distribuição para asilos e abrigos. A sede da CPTRAN fica na AV. Tancredo Neves ( ANEXO AO DETRAN PRINCIPAL), podendo qualquer cidadão também contribuir com esta ação.

Se por acaso, houver dificuldade em trazer o material, nos disponibilizamos em buscar os mantimentos. Para isso, basta ligar para o número 988166172 e passar o endereço que uma guarnição (dentro da Grande Aracaju) irá buscar para o cidadão.

Contamos com todos para essa campanha ajudar a muitos que estão precisando neste momento.

Fonte: CPTRAN