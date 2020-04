ALERTA DE NOVA TENTATIVA DE GOLPE ENVOLVENDO SUPOSTA PALESTRA SOBRE COVID-19

02/04/20 - 08:40:53

O suposto golpista entra em contato com prefeituras, secretários, taxistas e pousadas se passando por palestrante que seria apoiado pelo Ministério Público

A Delegacia de Repressão a Crimes Cibernéticos (DRCC) faz um alerta sobre um novo golpe utilizando o WhatsApp. Dessa vez, aproveitando-se ainda da pandemia do Covid-19, um golpista, utilizando-se de um número de Brasília, entra em contato com prefeituras, diz que está atuando com o apoio do Ministério Público e solicita apoio da Secretaria Municipal de Saúde para realizar uma palestra sobre o Coronavírus. Com isso, ele pede número da secretaria, de taxista e de pousada. Em Sergipe, já há registro dessa tentativa de golpe, que envolve tentativa de obter dinheiro, em Campo do Brito.

Uma promotora do município relatou que a secretária de saúde municipal contou que o suspeito do golpe alegou que entrou em contato com a Prefeitura. Alegando que seria para uma palestra sobre o vírus, e que precisaria do apoio da Secretaria Municipal, ele conseguiu os telefones da secretária, de um taxista e de uma pousada.

Ele então entrou em contato por chamada de voz e mensagens pelo Whatsapp. A promotora do município relatou também que a secretária começou a fazer perguntas para ele, e o suspeito começou a se perder nas respostas.

O suspeito também entrou em contato com o taxista e falou que estaria indo à cidade para uma palestra e que precisaria do serviço de um taxista. O suspeito fala em um depósito antecipado de R$ 2,5 mil. O taxista questiona o porquê do depósito se ainda não prestou os serviços. O suspeito insiste, o taxista repassa a conta e recebe um comprovante de depósito.

No entanto,o suspeito entra em contato novamente e diz que precisará pagar outra pessoa antecipadamente, e pede que o taxista transfira R$ 1,2 mil. O taxista vai até uma agência bancária e descobre que não há depósito, ao perceber que ele não tinha esse dinheiro previamente. O depósito supostamente é falso e teria sido feito utilizando envelope bancário.

A secretária e o taxista prestaram boletim de ocorrência. A DRCC pede que casos similares sejam comunicados à Polícia Civil. Boletins de ocorrência podem ser prestados pela Delegacia Virtual. Caso o cidadão possua dúvidas sobre mensagens, ligações ou outras situações que possam parecer golpe, deve entrar em contato com o Depatri, pelo telefone: (79) 3194-3100

Informações e foto SSP