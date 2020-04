Integrantes do TCE/SE participam de encontro técnico virtual do Projeto Integrar

02/04/20 - 06:47:40

O Tribunal de Contas do Estado de Sergipe (TCE/SE) esteve entre as 31 Cortes de Contas de todo o país representadas, na manhã desta quarta-feira, dia 1º, no encontro técnico virtual do Projeto Integrar, cujo objetivo é o desenvolvimento de estratégias para seleção de ações de controle de maior risco e potencial de impacto em diversas áreas, a começar pela Educação.

Participaram da atividade, ocorrida por videoconferência, a assessora de Planejamento e Controle do Tribunal de Contas do Estado (TCE/SE), Shara Lessa, e a analista de controle externo II, Roberta Roberti, em meio a 80 integrantes de tribunais de contas.

Fruto de um acordo de cooperação firmado entre o Tribunal de Contas da União (TCU) e a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), a ação tem também entre seus integrantes a conselheira Susana Azevedo, vice-presidente do TCE.

“A experiência de participar do primeiro Encontro Técnico do Projeto Integrar de forma remota foi excelente. Durante quatro horas estivemos conectados por videoconferência com 30 outros Tribunais de Contas de todo o país e 80 servidores simultaneamente, possibilitando o nivelamento de todos sobre os objetivos do Projeto, sua evolução (desde 2018), produtos em desenvolvimento e participação dos TCs”, avalia Shara Lessa.

Para Roberta, a reunião foi um marco nesse contexto de teletrabalho, demonstrando a importância da continuidade das atividades de controle externo. “Na reunião de hoje, tivemos a oportunidade de interagir em busca de conhecimentos para atuar na área da educação . Nessa fase do projeto, estamos nos capacitando, através de curso à distância, e de práticas ofertadas pelo TCU. Enquanto integrantes do projeto, nos cabe neste momento dissemina-lo internamente para que todo o TCE/SE se engaje e potencialize a colaboração institucional”, destacou.

O encontro online teve também participações da conselheira Carolina Costa (TCE/BA) e do conselheiro Cezar Miola (TCE-RS), que é o presidente do Comitê Técnico da Educação do Instituto Rui Barbosa (CTE-IRB), do qual a conselheira Susana Azevedo também faz parte.

Fonte e foto assessoria