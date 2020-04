MPT: DISPONÍVEL FORMULÁRIO PARA TRABALHADORES DA ÁREA DA SAÚDE

02/04/20 - 16:54:53

Dentro das medidas de enfrentamento da pandemia do novo coronavírus, o Ministério Público do Trabalho (MPT) está editando uma série de notas técnicas orientativas para a atuação finalística e criou um formulário on-line, destinado a trabalhadores dos serviços de saúde, bem como a Sindicatos do setor, Conselhos, gestores públicos e privados. O objetivo é fazer um diagnóstico mais preciso e macro da situação da saúde no País e, com maior efetividade, dar uma resposta mais coordenada e eficiente no que concerne à proteção dos trabalhadores do setor referido.

O formulário está disponível e será atualizado a cada semana de acordo com novas conjunturas. As informações serão utilizadas para focar procedimentos e ações do MPT, além de orientar a melhor destinação de eventuais recursos de ações judiciais. Os resultados parciais do diagnóstico serão compartilhados com outros órgãos públicos para coordenar ações.

O MPT ressalta que o formulário deve ser difundido e utilizado por todos os interessados. Quanto maior a adesão, melhor será o planejamento de atuação e os resultados na proteção de profissionais de saúde e da própria população.

Link para o formulário: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScmRky5ukbtz-mFJyV5zS1bhYpMjRNeoiMFAJVBnPlo3U-BTA/viewform

Link para as notas técnicas: https://mpt.mp.br/pgt/noticias/coronavirus-veja-aqui-as-notas-tecnicas-do-mpt

Fonte assessoria