PMA cria canal para orientar aracajuanos sobre auxílio emergencial do governo federal

02/04/20 - 07:32:05

A Prefeitura de Aracaju, por intermédio da Secretaria Municipal da Assistência Social, criou um novo canal de comunicação exclusivo para orientar toda a população aracajuana sobre a concessão do benefício de R$600, por três meses, do governo federal, destinado aos trabalhadores informais que se enquadrem nos critérios de baixa renda, afetados pelas medidas preventivas contra o novo coronavírus (Covid-19).

O objetivo é oferecer um atendimento mais eficaz e sanar dúvidas sobre quais critérios são necessários para o recebimento do auxílio emergencial. Para isso, foi montada uma estrutura com técnicos da Assistência Social de Aracaju, que receberão as ligações telefônicas. A partir desta quarta-feira, 1º de abril, a Central de Atendimento já está disponível para atender aos chamados.

O benefício, destinado aos trabalhadores informais, foi aprovado pelo Senado Federal na última segunda-feira (30), será liberado após sanção da Presidência da República. O governo ainda definirá o calendário de pagamento e disponibilizará uma plataforma para as pessoas que não estão inseridas no Cadastro Único terem acesso ao auxílio emergencial.

O número de atendimento da central é o (79) 3304-3535, e estará disponível de segunda a sexta-feira, de 8h às 17h. Fora do horário do expediente, as informações podem ser acessadas através do site da prefeitura.

Instabilidade temporária

Nas primeiras horas de funcionamento do novo serviço, o sistema apresentou instabilidade devido ao grande número de ligações ao mesmo tempo. Para garantir um atendimento mais rápido e sem transtornos, a Secretaria dobrará o número de atendentes da Central de Atendimento nos próximos dias.