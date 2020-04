Prefeitura segue com ações de isolamento social para retardar trasmissão do coronavírus

02/04/20 - 07:10:40

A Prefeitura de Aracaju publicou nesta quarta-feira, 1º, novo decreto municipal que prorroga as restrições para a circulação de pessoas na cidade, como medida para frear a curva de transmissão do novo coronavírus na capital sergipana, de modo a evitar uma sobrecarga do sistema de saúde.

Com isso, a administração mantém suspensa as atividades educacionais nas escolas e universidades das redes municipal e particular de ensino da capital sergipana, assim como também nos shoppings centers, cinema, teatro, academias, clubes, boates, casa de shows e comércio em geral. Bares, restaurantes, lanchonetes e afins, deverão continuar funcionando apenas no sistema delivery.

Reduzir o contato próximo entre pessoas é fundamental para retardar a propagação dos vírus respiratórios. “O município de Aracaju vem tomando algumas medidas restritivas que são necessárias para interromper a transmissão do coronavírus. Com isso, nós vamos conseguir ‘achatar a curva’ da pandemia, ou seja, diminuir o número de pessoas doentes no menor espaço de tempo”, explica a secretária municipal da Saúde (SMS), Waneska Barboza.

“Achatar a curva” da pandemia significa desacelerar a disseminação do coronavírus para evitar picos. Assim, os casos vão se espalhar ao longo do tempo permitindo que o Sistema Público de Saúde possa administrá-los. Com a curva achatada, a pressão sobre o Sistema tende a diminuir, a transmissão pode ser melhor controlada e a retomada da rotina fica mais próxima.

Se a pessoa precisa sair de casa, é preciso tomar algumas precauções. Se alguém tiver de ir a padarias, supermercados ou farmácias, por exemplo, recomenda-se organização para que apenas uma pessoa da família faça isso.

Antes de ir ao supermercado, deve-se avaliar se o estabelecimento adota as medidas necessárias à higiene, como limpeza das prateleiras, dos carrinhos de compra e do ambiente em geral, com desinfetantes e produtos de limpeza. Durante as compras, o ideal é não tocar no carrinho diretamente com as mãos, mas utilizar uma sacola plástica como luva de proteção. Na fila do caixa, manter uma distância de dois metros entre as pessoas e, caso o supermercado esteja lotado, evitar entrar.

Ao chegar em casa, a pessoa deve lavar imediatamente as mãos, evitar andar pela casa com o calçado que utilizou no ambiente externo. A roupa deve ser colocada imediatamente para ser lavada, e limpar bem as compras que vieram do supermercado. A higienização deve ser, portanto, redobrada.

Para que o cidadão evite sair de casa durante a pandemia de covid-19, a Prefeitura de Aracaju disponibiliza centenas de serviços municipais na plataforma digital AjuInteligente, além de um serviço de informações e orientações, o MonitorAju, que pode ser acionado por telefone ou pela internet.

