Projeto Imposto de Renda 2020: Unit realizará atendimento gratuito via aplicativo

02/04/20 - 14:24:37

Professores e alunos voluntários do curso de Ciências Contábeis iniciarão atendimento do Imposto de Renda neste dia 6 de abril exclusivamente via WhatsApp

No último dia 1º, o secretário da Receita Federal, José Tostes Neto, anunciou a prorrogação do prazo de entrega da declaração de Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) por 60 dias. Com isso, o prazo para a entrega da declaração de 2020 passa de 30 de abril para 30 de junho.

Com a suspensão das atividades presenciais recomendada pelo Ministério da Educação e Ministério da Saúde, os atendimentos previstos para o Projeto Imposto de Renda 2020, realizado anualmente pelo Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal (NAF) da Universidade Tiradentes (Unit) precisou ser adaptado. A partir do dia 6, o atendimento do NAF será feito via WhatsApp.

Preocupada em prestar o serviço aos sergipanos ainda que durante esse período de isolamento social recomendado pelo Governo do Estado, o Projeto Imposto de Renda Pessoa Física 2020 da Unit continuará em operação por meio de canal virtual, exclusivamente pelo WhatsApp. A medida de realizar atendimento virtual se adequa ao modelo de home office que a Instituição de Ensino Superior adotou desde o último dia 20, seguindo as recomendações de órgãos oficiais.

Os aracajuanos devem acionar pelo contato: 79 99136-0543, de 8h às 12h, até que as atividades normais sejam retomadas ou até dia 30 de junho. Já o público das cidades onde a Unit possui polo EAD, poderá recorrer ao serviço entre os dias 13 e 17 de abril, das 18h às 22h, pelo WhatsApp: 79 99136-0524.

Atendimento NAF Unit

Além de professores de Ciências Contábeis da Unit, os alunos do curso que se voluntariaram em participar, para realizar o atendimento remoto, terão horas complementares junto ao currículo acadêmico. “Para que o serviço seja ampliado entre os alunos e todos que queiram atuam, possam contribuir, eles passarão pelo curso preparatório online”, explica o coordenador do curso Ciências Contábeis, professor Cláudio Praxedes.

“Até o momento, temos sete professores envolvidos no atendimento, e cerca de 20 alunos. Temos um grupo ainda maior de alunos voluntários que já realizam atividades extracurriculares e agora com o modelo virtual, feito de casa, esperamos também que este envolvimento aumente”, explica a coordenadora do NAF, professora Flávia Karla.

A prioridade é atender aquelas que já nos procuram, ano a ano, que recebe até três salários mínimos e também os colaboradores da Unit”, conta a coordenadora do NAF, professora Flávia Karla.

Projeto Imposto de Renda 2020

A declaração do Imposto de Renda 2020 deve ser feita por quem teve rendimentos tributáveis, como salários, aposentadoria, aluguéis e pensões, acima de R$ 28.559,70 ao longo do ano de 2019; que possui mais de R$ 300.000,00 em patrimônio; que obteve mais de R$ 40.000,00 de rendimentos isentos, não tributáveis ou retidos na fonte; que realizou operações na bolsa de valores; que passou a condição de residente no Brasil em qualquer mês e permaneceu até 31/12/2019; e/ou declarou receita bruta de R$ 142.798,50, ou mais, em atividade rural.

Ao fazer contato com a equipe do NAF, tenha em mãos:

-Comprovante de rendimento

-Comprovante de extrato banco para imposto de renda (app);

-Documento dos bens – escritura, contrato da caixa com os valores; parcela (dívida e ônus);

-Declaração ano passado;

-Documento do carro;

-Despesas com saúde;

-Despesas com educação.

Formato inicial cancelado

A edição 2020 do Projeto Imposto de Renda 2020 previa novidades: atendimentos em locais de grande aglomeração, como shoppings centers, para ampliar o acesso ao serviço gratuito e de responsabilidade, para a população em Aracaju, Nossa Senhora do Socorro, Itabaiana, Estância e Propriá.

“Iniciado no dia 3 de março, o projeto não imaginou que a pandemia causada pelo novo coronavírus causaria tantos impactos sociais, fazendo com que os serviços presenciais fossem suspensos”, comenta o coordenador do curso Ciências Contábeis, professor Cláudio Praxedes.

Como o serviço é solidário, o NAF apenas sugere a doação de 2kg de alimentos, nesse curto período de atendimento, de 3 a 16 de março, o NAF da Unit conseguiu atender 270 sergipanos e arrecadou 190 kg de alimentos não perecíveis – doados neste dia 1º para as instituições AACASE e Instituto Joana de ngelis.

Serviços do NAF

De acordo com a coordenadora do NAF, professor Flávia Karla, nesse período de isolamento social, além do Projeto Imposto de Renda 2020, o NAF ainda realizará seus diversos serviços.

São eles: agendamento Receita Federal; alteração cadastral de CPF; impressão de cartão CNPJ; malha fiscal; regularização de pendências na Declaração de Imposto de Renda; isenção de IPI/IOF para aquisição de veículo para deficiente autista e também para taxista; parcelamento de dívidas da Receita Federal; parcelamento de dívidas da PGFN; parcelamento de dívidas do MEI; INSS (atualização do CNIS, extrato de benefício e comprovante de rendimentos).

Por Raquel Passos

Fonte assessoria