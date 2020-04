Seduc disponibiliza simulados online do Encceja para quem está em casa

02/04/20 - 15:10:09

Pensando nos candidatos que estão em casa por conta do distanciamento social, a Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura (Seduc) disponibiliza oito simulados online com o objetivo de prepará-los para os exames supletivos em regime especial, além do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja). As questões estão balizadas nas arestas de conhecimento dos ensinos fundamental e médio. A iniciativa é coordenada pelo Departamento de Educação (DED), por meio do Serviço de Educação de Jovens e Adultos (Seja)/Divisão de Exames Supletivos (Diex), e o candidato pode acessar sempre que for necessário.

De acordo com o professor Edson Aragão, coordenador do Diex, a proposta visa a proporcionar aos alunos que participam dos exames supletivos e aguardam o edital do Encceja 2020 uma melhor preparação nesse momento de distanciamento social. “Estamos disponibilizando as provas dos ensinos fundamental e médio; linguagens, códigos e suas tecnologias; matemática e suas tecnologias e ciências humanas”, detalhou.

Confira os simulados:

Simulado ENCCEJA 2017 – Linguagens (Ens. Fundamental):

https://forms.gle/Wd8MBKvPt6R5jVPMA

Simulado ENCCEJA 2017 – Ciências da Natureza (Ens. Médio):

https://forms.gle/okboUTVbCjYK1Rdx5

Simulado ENCCEJA 2017 – Ciências Humanas (Ens. Médio):

https://forms.gle/2kakNtBjEpx57CJbA

Simulado ENCCEJA 2017 – História e Geografia (Ens. Fundamental):

https://forms.gle/jadmroLXGiW1EQC39

Simulado ENCCEJA 2017 – Linguagens (Ens. Médio):

https://forms.gle/WHgXkfZsF2oJiRFQ7

Simulado ENCCEJA 2017 – Matemática (Ens. Médio):

https://forms.gle/G9Yr35hP4nPMNNzF8

Simulado ENCCEJA 2017 – Ciências Naturais (Ens. Fundamental):

https://forms.gle/RP1UY9Q1KKTA32uo8

Simulado ENCCEJA 2017 – Matemática (Ens. Fundamental):

https://forms.gle/RQBt3fWjunjd8XwVA

